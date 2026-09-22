Tres detenidos como presuntos autores de un incendio forestal ocurrido en julio en la Sierra de Segura (Jaén)

Archivo - Una agente de la Guardia Civil inspecciona la zona del incendio. - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, de entre 27 y 37 años, como presuntas autoras de un delito de incendio forestal ocurrido el pasado mes de julio en la Sierra de Segura (Jaén)

En concreto, los hechos tuvieron lugar durante la tarde del 26 de julio, cuando se detectaron varios focos de fuego en las inmediaciones de la carretera A-317, entre las poblaciones de Pontón Bajo y Cortijos Nuevos, en los términos municipales de Santiago-Pontones y Hornos de Segura, según ha informado este martes el Instituto Armado.

La aparición prácticamente simultánea de hasta siete focos dio lugar a dos incendios forestales en un corto espacio de tiempo y dentro de un entorno natural protegido, el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, lo que obligó a activar un importante dispositivo de extinción.

En las labores participaron efectivos del Plan Infoca, con un despliegue integrado por 40 especialistas, una autobomba y dos helicópteros, uno ligero y otro pesado, logrando controlar y extinguir estos fuegos.

Ante la posible intencionalidad de los hechos, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Jaén inició de forma inmediata una investigación para determinar las circunstancias en las que se originaron los incendios y esclarecer su autoría.

Las actuaciones practicadas por los agentes, junto con el análisis de los indicios obtenidos durante las pesquisas, han permitido identificar a los presuntos responsables y determinar su grado de participación en los hechos.

Por ello, la Guardia Civil ha procedido a la detención de tres personas como presuntas autoras de un delito de incendio forestal. Los arrestados, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.