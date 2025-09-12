Tres detenidos, ya en libertad, por la reyerta con un herido por arma blanca en Lucena (Córdoba)

LUCENA (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido finalmente a tres varones acusados de delitos de tentativa de homicidio como consecuencia de la reyerta con arma blanca del martes con un hombre de unos 40 años de edad herido en los exteriores de un bar de la localidad cordobesa de Lucena. La autoridad judicial ha acordado su puesta en libertad con cargos.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la investigación, que han apuntado que las dos primeras detenciones se realizaron el martes y la tercera el miércoles, después de que los hechos acontecieron antes de las 14,30 horas del martes, cuando se registró la reyerta, por causas que ahora se investigan.

A la zona se trasladaron los facultativos sanitarios del 061, que evacuaron al herido, que no reviste gravedad, al Hospital Infanta Margarita de Cabra, así como los agentes de la Policía Nacional, que se han hecho cargo de las pesquisas.