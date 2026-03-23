Tres personas afectadas por humo al arder los enseres de una persona sin techo en Granada

Archivo - Sala coordinadora del 112. - 112 - Archivo

GRANADA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres personas se han visto afectadas por humo al arder los enseres de una persona sin techo en Granada capital, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Varios ciudadanos han llamado, sobre las 5,40 horas al teléfono 112 para informar de un incendio en la calle Antón Calabres, en el distrito Norte de la ciudad. En los avisos indicaban que ardían unos cartones y enseres de una persona sin techo y que las viviendas cercanas se estaban viendo afectadas.

La sala coordinadora de emergencias ha activado a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Policía Nacional. Fuentes del cuerpo municipal de seguridad han indicado que han ardido los enseres de una persona sin techo y que tres personas se han visto afectadas por el humo generado y han sido evacuadas a un centro hospitalario.