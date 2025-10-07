Tres personas heridas en el mercadillo de Baeza (Jaén) tras ser golpeados por una rama caída

Archivo - Las tres personas heridas han sido trasladadas al Hospital San Juan de la Cruz, en Úbeda/Archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas --dos mujeres de 61 y 88 años y un hombre de 60-- han resultado heridas al ser golpeadas por una rama de árbol caída en Baeza (Jaén), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso ha tenido lugar sobre las 11,40 horas cuando se ha recibido el aviso de un testigo que informaba de la caída de una rama en la avenida Andrés Segovia, donde se estaba celebrando el mercadillo de la localidad.

De inmediato, se ha activado a la Policía Local de Baeza, que ha confirmado que tres personas han resultado heridas, por lo que el Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha movilizado al lugar tres ambulancias y un equipo médico.

Los operativos desplazados han confirmado el traslado al Hospital San Juan de la Cruz, en Úbeda (Jaén), sin que hayan trascendido más datos sobre el pronóstico o estado de los heridos.