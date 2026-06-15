Tres rescates en Sierra Nevada durante el fin de semana se saldan con cinco personas auxiliadas, uno menor de edad

GRANADA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, con la intervención del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y de la Unidad Aérea, ha llevado a cabo este fin de semana tres rescates de montaña en Sierra Nevada, en los que fueron auxiliadas cinco personas, entre ellas un menor de edad.

Según el relato del cuerpo armado difundido en un comunicado, el primer rescate se inició la noche del sábado 13 de junio, sobre las 23,00 horas, tras recibir aviso de la Central de Emergencias 112 para asistir a un padre y a su hijo, de 40 y 10 años respectivamente, ya que presentaban problemas para descender de la cima del Mulhacén por sus propios medios.

Inmediatamente dos especialistas del Greim se dirigieron hasta la zona del Alto del Chorrillo, para comenzar una ascensión a pie con el material necesario para pasar la noche.

Tras localizarlos sobre las 3,30 horas en un refugio de emergencia de la zona, ambos con síntomas leves de hipotermia, los especialistas les facilitaron ropa de abrigo y comida y permanecieron con ellos durante la noche hasta la llegada del helicóptero.

Sobre las 06,45 horas, la tripulación la Unidad Aérea de Granada (Uaer) consiguió tomar tierra en la cumbre con gran pericia pese a las rachas de viento, procediendo a la evacuación de las dos personas y de los dos agentes hasta la helisuperficie de la localidad de Trevélez.

El segundo rescate se produjo en la mañana del día 14, sobre las 9,00 horas, cuando el 112 comunicó que un senderista que se encontraba en el refugio de La Campiñuela había sido requerido por una mujer, la cual solicitaba ayuda debido al gran cansancio tras haber pasado la noche buscando a su marido y su hijo.

Dos especialistas del Greim y los pilotos de la Uaer se desplazaron hasta dicho refugio, donde recogieron a la mujer y a un acompañante, de 36 y 21 años respectivamente. Este último estaba descalzo y presentaba síntomas de mal de altura.

Posteriormente, fueron trasladados a la helisuperficie de Trevélez, donde se encontraban ya el marido y el menor, rescatados previamente, todos ellos ilesos.

Ese mismo domingo, a las 12,00 horas, a través de la Central Operativa de Servicio (COS), se recibió un nuevo aviso que alertó sobre un montañero de 49 años que se encontraba inmovilizado sobre una roca en las cascadas del Molinillo, en el nacimiento del río Dílar, en el término municipal de Monachil.

Hasta el lugar se desplazaron especialistas del Greim junto con la Uaer, que localizaron al montañero, ileso pero bloqueado ante una posible caída. Durante la maniobra de rescate y, debido a las rachas de viento que afectaban al helicóptero, un especialista procedió al izado de la persona de forma rápida y segura mediante el lazo de salvamento. Finalmente, se procedió a su traslado hasta la Hoya de la Mora, sin precisar asistencia sanitaria.