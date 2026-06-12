El TSJA aclara que la causa de Adamuz (Córdoba) se sigue por homicidio y lesiones imprudentes desde el inicio

Archivo - Imagen de la fachada del juzgado de Montoro (Córdoba) que asume la investigación de la causa del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aclarado que la causa sobre el siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en la tarde del domingo 18 de enero, la instruye desde el principio el Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, por los presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes.

Según han precisado desde el Alto Tribunal andaluz, "ese es el objeto del procedimiento", remarcando que "en el auto inicial no aparecía como tal, pero en otros posteriores sí, como el auto resolviendo sobre la admisión de las acusaciones populares".

En este sentido, desde el TSJA han apuntado que "cualquier causa penal se sigue por delitos, que pueden ir cambiando a lo largo de la instrucción", de manera que han abundado que "esos delitos han sido el objeto del procedimiento".

Mientras, el abogado onubense José Luis Orta Prieto, que representa a víctimas del siniestro y que creó una plataforma para atender informativamente a los onubenses afectados y familiares, ha manifestado que "esto es una carrera de fondo, lo que importa realmente es llegar a buen puerto", de modo que "las calificaciones pueden ir variando durante la instrucción y cuando finalice la misma sí habrá que concretar delitos".

No obstante, en declaraciones a Europa Press, el letrado ha subrayado que "es importante que se vaya mencionando lo que todos creemos que ha sucedido", por lo que ha calificado como "muy positivo que a día de hoy se hable de homicidios, pues es la base de nuestra pelea jurídica".

Al respecto, en la mañana siguiente al siniestro, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía informó de que la investigación la llevaría la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 2 de Montoro. Pocas semanas después las dos nuevas juezas titulares tomaron posesión de sus cargos.

En cuanto al tema de las acusaciones, la jueza dictó los días 22 y 23 de abril sendas providencias en las que requería tanto a las acusaciones particulares personadas, que suman 142, como a las acusaciones populares, un total de seis, para unificarse bajo "una sola representación y dirección letrada, designando al efecto procurador y letrado comunes, con indicación expresa de quién asumirá la representación unificada", entre otros aspectos de los que informó directamente el TSJA.