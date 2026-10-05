El TSJA confirma un año y medio de cárcel a un acusado de traficar con cocaína en Córdoba

Archivo - Fachada del TSJA en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a un varón a una pena de un año y seis meses de prisión, que no procede ser sustituida por expulsión del territorio nacional, por un delito contra la salud pública tras supuestamente traficar con cocaína en la capital cordobesa.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que el varón "en todo o parte del año 2022 residía en Córdoba, ciudad en la que se encuentra empadronado", mientras que "tiene firmado a fecha 11 de febrero de 2025 un contrato de trabajo como taxista en Madrid".

No obstante, el día 14 de septiembre de 2022, el acusado quedó con una persona "para hacerle entrega de una papelina de cocaína a cambio de dinero" desde un coche, si bien "fueron sorprendidos inmediatamente después por una patrulla de paisano de la Policía".

Al respecto, se detalla que el peso neto de tal papelina era de 0,3 gramos y tenía un grado de pureza del 34,37%, droga que en el mercado ilícito hubiera tenido el valor aproximado de 14 euros.

En materia de responsabilidad criminal, además de la pena de prisión, el procesado ha sido condenado al pago de una multa de siete euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día en caso de impago, a la vez que se ha acordado el decomiso definitivo y destrucción de la droga aprehendida y la devolución de los cinco euros intervenidos.