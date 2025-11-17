El TSJA rechaza suspender cautelarmente la aplicación de la zona de bajas emisiones en Granada pedida por Armilla

GRANADA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado la suspensión cautelar de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Granada, que se aplica con sanciones desde el pasado 1 de octubre, en la línea de lo que había pedido el Ayuntamiento de Armilla, ciudad del área metropolitana colindante con la capital granadina, en su recurso contra la ordenanza que le da cobertura.

Así lo ha dado a conocer el primer teniente de alcalde de Granada, Jorge Saavedra, del PP, en un audio remitido a los medios, en el que ha pedido a la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, del PSOE, que en el consistorio armillero "piensen en el interés general de los ciudadanos" de la capital y también de la ciudad vecina, quienes "necesitan un aire de mejor calidad".

Para ello ha pedido no politizar "este tema, que no utilicen herramientas políticas y que no piensen en el interés del PSOE, sino que hagan como este equipo de gobierno, que piensen en el interés general" de los vecinos.

El auto del TSJA acuerda no acceder a la medida cautelar solicitada respecto a la suspensión de la ordenanza integral de movilidad sostenible de Granada, ha aseverado Saavedra en unas declaraciones en las que se ha congratulado de que se desestime "esa pretensión del Ayuntamiento de Armilla de paralizar la ZBE de la ciudad de Granada".

Este pronunciamiento judicial, ha proseguido el portavoz del equipo de gobierno local, "da la razón, una vez más, al Ayuntamiento de Granada en cuanto a la implantación de esta ZBE que se ha puesto en marcha en la ciudad de Granada por dos cuestiones muy claras", por ser "una obligación legal" al haber "una ley que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes" a tener un espacio con este tipo de restricciones "pero también por unas razones medioambientales y de salud".

El TSJA, ha detallado, "reconoce que hay que preservar" el, ha citado, "interés general asociado a la defensa del medio ambiente y la salud que debe prevalecer frente a otros de menos relevancia". En este contexto se ha congratulado de que el Ayuntamiento de Granada haya hecho "bien las cosas" y le ha pedido al PSOE, especialmente a sus alcaldes en el área metropolitana que se han opuesto a la implantación de la ZBE en los términos decididos por el PP en la capital, que "pare ese ataque".