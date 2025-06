TSJA señala que el rechazo a la personación de la Junta en caso ERE se hace por "extemporánea" tras su retirada anterior

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha sostenido este martes que "ahora ya no se le permite porque se entiende que es extemporánea esa personación" acerca de la negativa de la Audiencia de Sevilla a permitir la personación de la Junta de Andalucía en el caso ERE.

Se trataba de dilucidar un rol procesal que iba en paralelo al debate de la elevación de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de la Audiencia de Sevilla tras el fallo del Tribunal Constitucional ante los recursos de amparo de los exaltos cargos socialistas y la necesidad de elaborar una nueva sentencia.

En declaraciones a los medios de comunicación tras entregarle la memoria del ejercicio 2024 al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, y antes de comparecer en comisión para su presentación, Del Río ha esgrimido como argumentación que la Junta de Andalucía "se ha retirado hace tiempo" y ese comportamiento procesal en su momento ha determinado que la Audiencia de Sevilla infiera que "no se accede porque se retiró voluntariamente".

"Es la doctrina que muchas veces decimos de los propios actos", ha continuado argumentando el presidente del TJSA en ese sentido para apelar a la coherencia procesal necesaria en distintos momentos de la causa, antes de remarcar que "por eso no se ha permitido que se vuelva a personar".

Lorenzo del Río ha apuntado que, en consecuencia, "la opinión se le dice a las partes que están personadas en la causa, no a las que no lo son", aun cuando "las opiniones se puedan decir, trasladar, comunicar públicamente por otros medios", para reafirmarse en que "no cabía la presencia" de la Administración autonómica como ésta había planteado.

Preguntado igualmente por la ponencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, conocida coloquialmente como la Ley de amnistía, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha sostenido que "valoraciones ahora mismo no se pueden hacer porque lo que conocemos es un borrador", texto del que ha precisado que "va a ser objeto de una deliberación, de una discusión", por lo que ha instado a "esperar a ver".

"Valorar ahora mismo, cuando solamente conocemos un borrador, quizás se puede hacer mejor una vez que ya se sepa exactamente la sentencia", ha remachado Del Río su argumentación.