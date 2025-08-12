El turismo rural de Andalucía sigue en auge: aumentan los datos de ocupación y rentabilidad este 2025

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El turismo rural en Andalucía sigue creciendo este 2025 con respecto a los primeros siete meses del año pasado. La región ha mostrado una evolución "muy positiva" en lo que va de año tanto en el porcentaje de ocupación, la tarifa media diaria (ADR), el ingreso por habitación disponible (Revpar), así como la antelación media de la reserva.

En este sentido, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro), Juan Cubo, ha destacado que "la comunidad sigue ganando peso en el mercado nacional, especialmente en escapadas de fin de semana y turismo de interior".

Según un informe de Avvapro, consultado por Europa Press, el porcentaje de ocupación en los primeros meses de este año ha crecido un 13,30% con respecto al mismo periodo en 2024, llegando a un registro de ocupación del 47,59%, frente al 42% del año pasado.

Asimismo, la tarifa media diaria --utilizada para conocer el ingreso promedio generado-- ha subido un 11,3% llegando a los 205,91 euros frente a los 185 euros del año pasado. Cifras que avalan una tendencia alcista en el gasto medio de los turistas, tanto extranjeros como nacionales, en las zonas rurales de la comunidad andaluza.

Por otro lado, mientras que la estancia media se ha mantenido estable con un ligero decrecimiento del 0,8% pasando de ocho noches a 7,94 pernoctaciones, el Revpar --utilizado para medir la rentabilidad de un hotel tanto en términos de ocupación como de tarifas-- ha pasado de 77,70 euros a casi cien euros, un aumento del 26,10%.

ARACENA, RONDA Y LAS ALPUJARRAS, ENTRE LAS MÁS VISITADAS

Cubo ha destacado que la Sierra de Grazalema; Serranía de Ronda en Málaga y Cádiz; Alpujarras granadinas y almerienses; Sierra de Aracena y Picos de Aroche en Huelva; Subbética cordobesa y el Parque Natural de Cazorla y Las Villas en Jaén son las zonas rurales "más demandadas" para alojarse, ya que concentran un "alto valor paisajístico, cultural y gastronómico".

Asimismo, el presidente ha concretado que en el interior de Málaga, además de la citada Serranía de Ronda, hay diferentes atractivos turísticos. Ejemplo de ello es la comarca del Guadalhorce y la Sierra de las Nieves (Málaga), donde se ofrece una "alternativa perfecta al turismo" de sol y playa en la Costa del Sol, añade Cubo.

DIFERENCIAS CON EL TURISMO DE 'SOL Y PLAYA'

Sobre las diferencias con el turismo de 'sol y playa', Cubo ha recalcado que el turismo rural "no es de mayor calidad sino que es diferente". De este modo, ha subrayado que este turismo "suele implicar estancias más personalizadas, un gasto medio por visitante más alto en comercios locales, restaurantes y actividades culturales", así como "un interés claro por el patrimonio, la gastronomía y el entorno natural".

A su vez, "es un turismo menos masivo y más distribuido en el territorio, al mismo tiempo que contribuye a desestacionalizar la demanda y a preservar tradiciones y oficios", ha apostillado el presidente.

LA INFLUENCIA EN ZONAS DESPOBLADAS

Por otro lado, Cubo ha señalado que es "importantísimo el fomento de la inversión en zonas despobladas", ya que, tanto las casas rurales como las viviendas turísticas de este tipo son "un instrumento perfecto" para impulsar y generar empleo directo e indirecto; mantener activos diferentes negocios que de otro modo cerrarían; fomentar el relevo generacional en sectores como la hostelería, la artesanía o la agricultura y diversificar la economía.

Al respecto, el máximo representante de la asociación ha destacado que, de declarar al turismo rural como actividad de interés general por parte del Gobierno de la nación y la Junta, esto supondría un mayor acceso a ayudas específicas, beneficios fiscales, inversión de infraestructuras y, por ende, un "impacto positivo" en el turismo rural a la hora de fijar población y crear empleo.

Sin embargo, según el estudio '¿El turismo rural freno de la despoblación? El caso del sur de España', publicado en 2020 por Juan Carlos Maroto y Aida Pinos, el incremento de la oferta y del turismo rural en Andalucía los últimos años "no resulta suficiente para frenar la despoblación" de las zonas rurales de la comunidad andaluza.

Por último, en la actualidad se contabilizan un total de 18.649 inmuebles turísticos rurales de los cuales, 14.625 son viviendas turísticas de alojamiento rural y 4.024 casas rurales. "El futuro del medio rural pasa por fortalecer su competitividad, sostenibilidad y capacidad para seguir siendo un motor de dinamización económica, social y cultural", ha concluido Cubo.