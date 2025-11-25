Los turistas puntúan con un 8,71 la visita a la Mezquita-Catedral de Córdoba

Castilla y Jiménez Güeto, en la presentación del estudio sobre valoración de la visita turística a la Mezquita-Catedral de Córdoba. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha presentado este martes los resultados de la segunda oleada del Programa Tracking Indicador de Satisfacción y Reconocimiento de Valor, un estudio que indica que los visitantes de la Mezquita-Catedral puntúan la experiencia con una nota media de 8,71, es decir, con una décima más que en la primera evaluación, reforzando así la solidez del modelo de análisis implantado.

Es más, según ha informado en la presentación del estudio el canónigo portavoz del Cabildo Catedral, José Juan Jiménez Güeto, y el CEO del Instituto de Investigación de Mercados Concepto, Ricardo Castilla, "el índice de recomendación vuelve a situarse en cifras extraordinarias", ya que "el 97,8% de los entrevistados afirma que aconsejaría la visita".

Uno de los aspectos más destacados por los visitantes es el rendimiento de los servicios. Las valoraciones de gestión y atención superan ampliamente el 4,5 sobre 5, con puntuaciones como la gestión de venta 'on line' de entradas, que recibe un 4,65 o la conservación, mantenimiento y limpieza del monumento, con un 4,62.

Estos resultados "reafirman la percepción de excelencia en ámbitos clave para la experiencia del visitante". En palabras del canónigo portavoz del Cabildo, José Juan Jiménez Güeto, "estos datos, no sólo nos enorgullecen, sino que nos reafirman en la responsabilidad diaria de cuidar un monumento único en el mundo y atender a cada visitante con la máxima calidad. El nivel de recomendación evidencia que quienes vienen a la Mezquita-Catedral viven una experiencia inolvidable".

La investigación incluye además un apartado abierto que ha recogido más de 4.200 sugerencias, centradas en audioguías, cartelas informativas, aseos o ampliación de algunos servicios. Muchas de estas propuestas ya han sido incorporadas y otras se materializarán con la apertura del Centro de Recepción de Visitantes Patio de San Eulogio, que permitirá ofrecer una atención más completa y accesible.

VISITA NOCTURNA Y TORRE

La visita nocturna, 'El Alma de Córdoba', confirma su consolidación como "una de las experiencias más apreciadas por quienes buscan comprender la espiritualidad y la historia del monumento". En esta segunda oleada, recibe una valoración de 8,43 sobre 10, también ligeramente superior a la previa, y un 90% de recomendación. Los visitantes destacan especialmente la atención del personal, la gestión de entradas y la organización horaria, con valoraciones por encima del 4,66 sobre 5.

Jiménez Güeto ha subrayado que "el Alma de Córdoba se ha convertido en una propuesta cultural de referencia, capaz de emocionar y de mostrar la Mezquita-Catedral desde una perspectiva profundamente espiritual. Saber que nueve de cada diez visitantes la recomiendan es una gran motivación para seguir mejorándola".

Por su parte, la Torre Campanario, "no solo es uno de los espacios más singulares del monumento, sino también uno de los mejor valorados". Esta segunda evaluación confirma un índice de satisfacción de 8,69 y un 97,3% de recomendación, uno de los más altos del programa". Los visitantes "valoran con especial entusiasmo la gestión 'on line' de los tickets (4,72/5) y la labor del personal guía-intérprete".

"El ascenso a la Torre Campanario es una experiencia irrepetible. Nos alegra comprobar que quienes la descubren la recomiendan casi unánimemente", ha destacado el portavoz de la institución capitular.

IGLESIAS FERNANDINAS

Finalmente, la Ruta de las Iglesias Fernandinas, una de las apuestas patrimoniales más importantes del Cabildo en los últimos años, ha alcanzado cifras excepcionales, de 8,93 sobre 10 en satisfacción global y un 99% de recomendación, convirtiéndose en la oferta mejor valorada del conjunto.

Además, la gratuidad, como complemento a la visita de la Mezquita-Catedral, recibe una enorme acogida, con una puntuación de 4,83 sobre 5, y según ha señalado Jiménez Güeto, "la Ruta de las Iglesias Fernandinas demuestra que la difusión patrimonial en los barrios genera cultura, turismo sostenible y un enorme reconocimiento ciudadano y visitante".

EL ESTUDIO

El estudio presentado analiza la experiencia de los visitantes de la Mezquita-Catedral, 'El Alma de Córdoba', la Torre Campanario y la Ruta de las Iglesias Fernandinas y ha sido realizado con asesoramiento del Instituto de Investigación Concepto. La evaluación, basada en más de 360.000 respuestas procedentes de 14.450 entrevistas, "confirma un altísimo nivel de satisfacción y, además, mejora de forma significativa los datos de la primera oleada".

El informe mantiene un rigor estadístico muy elevado, con un 97% de confianza en todas las evaluaciones y un margen de error especialmente reducido en la Mezquita-Catedral (0,99%). Además, "su comparación con la primera oleada confirma que los resultados, no solo se consolidan, sino que mejoran".

El portavoz del Cabildo ha resaltado que estos resultados refuerzan su "compromiso con la mejora constante, tanto en la atención al visitante, como en la conservación del monumento", que "es un tesoro de la humanidad", y "nuestro deber es protegerla y ofrecer a cada visitante la mejor experiencia posible", confirmando estos datos que "estamos en el camino correcto, pero también nos animan a seguir avanzando, ha concluido Jiménez Güeto.