TurJaén apunta a un 83,7% de ocupación en el puente con el Parque Natural de Cazorla abanderando la ocupación en Jaén

Archivo - Turistas en el Parque Nautural de Cazorla, Segura, Las Villas/Archivo - ASOCIACIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE DE CAZORLA

JAÉN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de empresas de Alojamientos, Campings, Servicios Turísticos y Culturales, Turismo Activo y Ocio de la provincia de Jaén, TurJaén, ha estimado la ocupación media en la provincia de Jaén para el próximo puente de la Constitución e Inmaculada en un 83,77 por ciento. La previsión es seis puntos superior a la alcanzada en las mismas fechas de 2024 cuando la ocupación media en la provincia fue de un 77,67 por ciento.

Abandera las previsiones el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas las previsiones con un 92,40 por ciento de ocupación, superior al 86,62 por ciento del año 2024. Le siguen las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Ubeda y Baeza con un 90,67 por ciento, cifra superior al pasado año que se situó en un 82,56 por ciento. Por encima de la media está también Sierra Mágina con un 86,36 por ciento, igualmente superior al 81,75 por ciento de 2024.

Ya por debajo de la media de este año se sitúa Jaén capital con un 80,70 por ciento de ocupación, prácticamente en la misma línea que el año anterior que se situó en un 81,14 por ciento. Por su parte, Andújar, con un 79,57 por ciento, registra un notable aumento respecto al año anterior cuando la ocupación alcanzó un 63,82 por ciento.

En la Sierra Sur la previsión es de un 77,40 por ciento frente a un 66,19 por ciento el año anterior, destacando la ciudad de Alcalá la Real con un 86,25 por ciento. También el Parque Despeñaperros se sitúa en un 59,02 por ciento, prácticamente igual que en el puente de 2024 que se situó en un 59,44 por ciento.

Con estas previsiones, Turjaen ha mostrado su satisfacción por estas estimaciones que son "excelentes y superan al puente celebrado en el año 2024".