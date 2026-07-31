TurJaén prevé superar el 54% de ocupación en agosto, impulsada por los parques naturales y las sierras de Jaén

Archivo - Unas de las 'Rutas nocturnas de ecoturismo y astroturismo', desarrollada en Los Villares/Archivo - ADSUR - Archivo

JAÉN 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Alojamientos, Campings, Servicios Turísticos y Culturales, Turismo Activo y Ocio de la provincia de Jaén (TurJaén) prevé que la ocupación turística en la provincia supere el 54% durante el próximo mes de agosto.

Esta estimación, basada en las reservas ya confirmadas y en las previsiones de las empresas asociadas, se encuentra impulsada principalmente por el dinamismo de los parques naturales y las zonas de sierra.

Esta cifra de agosto, que podrá variar conforme avance el mes y se incorporen reservas de última hora, da continuidad al comportamiento registrado en julio de 2026, mes que cerró con una ocupación media provincial del 52,19%. Este dato de julio representa una mejora de 2,89 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se alcanzó un 49,30%.

A través de una encuesta realizada por la asociación, se refleja un verano con "dos velocidades", caracterizado por un comportamiento especialmente favorable en los parques naturales y las zonas de sierra, frente a una evolución más contenida en los destinos urbanos. Desde TurJaén apuntan que los episodios de calor intenso han podido influir en esta distribución de la demanda, sobre todo en las ciudades.

Al respecto, el presidente de TurJaén, Carlos Guirao, ha valorado que "la mejora provincial es una buena noticia", pero ha advertido de que "no debe ocultar que el comportamiento es desigual" ya que "los espacios naturales están sosteniendo buena parte de la demanda, mientras que el turismo urbano necesita más impulso en los meses de mayor calor".

"Tenemos que trabajar para que el crecimiento llegue a todo el territorio y se traduzca también en más estancia y rentabilidad para las empresas", ha manifestado el presidente de TurJaén.

PREVISIONES POR ZONAS

Por comarcas, la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas vuelve a encabezar los registros de la provincia, tras cerrar julio con un 69,76% de ocupación y proyectar una previsión superior al 72% para el mes de agosto (lo que supone un incremento mínimo de 2,24 puntos porcentuales).

No obstante, el mayor avance esperado en la comparativa entre julio y agosto corresponde a Sierra Mágina, que prevé pasar de un 38,20% de ocupación a un 64,15% (+25,95 puntos porcentuales). Por su parte, la Sierra Sur también proyecta una mejoría al pasar del 56,30% registrado en julio al 57,89% estimado para agosto (+1,59 puntos).

En el resto de zonas, Jaén capital cerró julio con un 57,23% de ocupación y prevé un 51,94% en agosto (una caída de 5,29 puntos). Úbeda y Baeza registraron un 46,90% en julio y estiman un 48,52% para agosto (+1,62 puntos), mientras que la Comarca y Sierra de Andújar obtuvo un 36,78% en julio y prevé un 39,08% en agosto (+2,30 puntos). Por último, Despeñaperros registró un 52,15% en julio y cuenta con una previsión del 51,19% para agosto (-0,96 puntos).

Ante la evolución "menos favorable" en comparación con el año anterior que muestran destinos como Jaén capital o las ciudades Patrimonio Mundial de Úbeda y Baeza, TurJaén ha subrayado la necesidad de reforzar la promoción estival de las ciudades.

Para ello, la asociación aboga por impulsar propuestas que combinen patrimonio, gastronomía, cultura, ocio nocturno y naturaleza, con el objetivo de distribuir mejor los flujos turísticos, alargar las estancias de los visitantes y mejorar la rentabilidad de las empresas del sector en toda la provincia de Jaén.