TurJaén sitúa en un 84% la ocupación media en la provincia de Jaén durante el puente del Pilar

JAÉN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de empresas de Alojamientos, Campings, Servicios Turísticos y Culturales, Turismo Activo y Ocio de la provincia de Jaén, TurJaén, ha situado en un 84,13% la ocupación media durante el próximo puente del Pilar.

La ocupación la lidera el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, con un 90,58%. Le sigue las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza, con un 89,62%; la comarca de la Sierra de Andújar, con un 87,36%; la capital jiennense (86,36%); y Sierra Mágina (83,33%).

Las de menor previsión de ocupación son la Sierra Sur con un 68,47%, --destacando la Ciudad de Alcalá la Real con un 71,18%-- y Despeñaperros con un 58,23%.

Turjaén ha mostrado su satisfacción con los datos de ocupación, tras una época estival en los que se ha dado "un descenso en el mes de julio y agosto, tanto en el número de viajeros como de pernoctaciones".

En un comunicado señalan que no se esperan cancelaciones y que en todo caso lo que sí se prevé que haya es un aumento por la reservas de última hora.