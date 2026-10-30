Úbeda (Jaén) adapta el programa del XI Foro de Gastronomías Tradicionales por el accidente de tren en Urda

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JAÉN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) ha anunciado modificaciones en la programación de la XI edición del Foro Mundial de las Gastronomías Tradicionales en señal de respeto a las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo).

A través de un comunicado, el Consistorio ubetense ha expresado sus condolencias a los familiares de los fallecidos y su solidaridad con los afectados.

Asimismo, en consonancia con el luto oficial decretado por el Gobierno de España, ha decidido adaptar el desarrollo del evento: mantiene las jornadas académicas durante este viernes y el sábado, mientras que concentrará toda la actividad del Carrusel Gastronómico en la jornada del domingo, 1 de noviembre.

La administración local ha explicado que la decisión de mantener el programa académico responde al perfil profesional, formativo e internacional de este encuentro, que reúne a especialistas, investigadores y representantes de la gastronomía tradicional y el patrimonio cultural. Muchos de estos expertos, procedentes principalmente de México e Italia, ya se encuentran en la ciudad.

Esta undécima edición está organizada de forma conjunta por la Diputación de Jaén, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana y el propio Ayuntamiento de Úbeda.

Por su parte, el Carrusel Gastronómico, que se traslada íntegramente al domingo, dará comienzo con una ofrenda en el tradicional 'Altar de Muertos' mexicano. Esta expresión cultural, reconocida por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de México, adquirirá un carácter especialmente emotivo al dedicarse como homenaje y recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, así como de apoyo a sus familias.

Con esta reestructuración de la agenda, el Ayuntamiento de Úbeda busca compatibilizar la celebración de este foro internacional con el respeto y el duelo ante la tragedia ferroviaria.

Finalmente, el Consistorio ha agradecido la comprensión de los participantes, profesionales, entidades colaboradoras y de la ciudadanía ante estos cambios obligados por las circunstancias.