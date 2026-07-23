Úbeda (Jaén) amplía por primera vez a dos jornadas 'Las Noches del Patrimonio' con más de una treintena de actividades

Presentaicón de 'Las Noches del Patrimonio' con los concejales Elena Rodríguez (centro), José Miguel Gámez, y Natalia pérez - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

JAÉN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Úbeda (Jaén) se prepara para celebrar la novena edición de 'Las Noches del Patrimonio' los próximos días 11 y 12 de septiembre, una cita que, por primera vez desde su creación, ampliará su programación a dos jornadas consecutivas.

El evento, promovido por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, contará con más de una treintena de actividades que abrirán el patrimonio monumental de la localidad a la ciudadanía.

La presentación oficial de esta edición ha corrido a cargo de la concejala de Cultura y Turismo, Elena Rodríguez; el concejal de Patrimonio Mundial, José Miguel Gámez; y la concejala de Juventud, Natalia Pérez. Durante el acto, se ha destacado que la ampliación a dos días responde a una propuesta impulsada por varias ciudades del Grupo y aprobada por unanimidad en su asamblea, debido al éxito y la proyección del acontecimiento.

Como una de las principales novedades, la inauguración oficial tendrá lugar el viernes 11 de septiembre a las 21,00 horas con un repique extraordinario y simultáneo de campanas en todas las parroquias de Úbeda. Este acto de marcado carácter simbólico se vincula al Año Jubilar de San Juan de la Cruz y rinde homenaje al toque manual de campanas, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2022.

La programación se estructurará en los tres bloques habituales del Grupo: 'Abierto Patrimonio', 'Vive Patrimonio' y 'Escena Patrimonio'. En el primer bloque, diez espacios monumentales como palacios, iglesias, conventos y museos abrirán sus puertas.

En 'Vive Patrimonio', destaca la incorporación por primera vez del Palacio Marqués de la Rambla --actualmente un hotel-- para visitas guiadas, además del regreso de recorridos muy demandados como la Plazuela de la Judería, la Sinagoga del Agua o el Campanario de la Torre del Reloj.

Por su parte, el festival de danza 'Escena Patrimonio' acogerá el sábado 12 de septiembre en el Auditorio del Hospital de Santiago el estreno absoluto de 'Un húngaro en Andalucía', un espectáculo de danza contemporánea creado expresamente para la ocasión por la bailarina y coreógrafa ubetense Marita Martínez-Rey.

El concejal de Patrimonio Mundial, José Miguel Gámez, ha señalado que la ampliación del programa ha permitido sumar propuestas inéditas, como la visita comentada a la exposición 'Dibujar el Arte' de la mano de su autor, Manuel García Villacañas, en la Basílica de Santa María de los Reales Alcázares. Asimismo, el restaurador Manuel Martos Leiva ofrecerá dos pases para explicar detalladamente el proceso de restauración del Cristo de los Cuatro Clavos.

Para el público infantil de entre seis y diez años, se estrenará la experiencia sensorial 'Siente Úbeda con Oli y Senso', una visita adaptada que combina historia, patrimonio y gastronomía con degustación de aceite de oliva virgen extra, organizada por el alumnado de SAFA Úbeda.

La Concejalía de Juventud se incorpora de forma directa a la organización en esta edición. La edil Natalia Pérez ha detallado que, en colaboración con la Asociación Cultural Bétula Lúdica, se ofrecerán juegos de mesa inspirados en la historia local y se introducirá por primera vez la práctica del 'Jugger', un deporte alternativo que combina estrategia y coordinación.

Finalmente, desde el Ayuntamiento se ha agradecido la implicación de colectivos, asociaciones culturales, voluntarios y entidades como la Fundación Casa Ducal de Medinaceli o el Obispado de Jaén. Las inscripciones para las actividades con aforo limitado se podrán realizar a partir del 7 de septiembre, a las 9,00 horas, en la Oficina de Turismo de Úbeda.