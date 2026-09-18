Úbeda (Jaén) celebra las VI Jornadas Virgen Extra, Patrimonio Saludable con un "completo programa"

Inauguración de las VI Jornadas Virgen Extra, Patrimonio Saludable. - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Úbeda celebra este viernes las VI Jornadas Virgen Extra, Patrimonio Saludable, con un completo programa para poner en valor el aceite de oliva virgen extra desde diferentes perspectivas, con especial atención a sus propiedades saludables, pero también a la gastronomía, la innovación, el marketing, el oleoturismo y la promoción del sector.

La Ermita Madre de Dios acoge este encuentro organizado por el Centro de Interpretación Olivar y Aceite y en el que participan representantes de distintas administraciones, la Universidad de Jaén, empresas y profesionales vinculados al mundo del olivar.

La inauguración ha contado con el presidente de la Asociación Olivar y Aceite de la Provincia de Jaén, Francisco Javier Lozano; el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona; la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda; el director general de Pieralisi España y Portugal, Rodrigo Jaén; el vicerrector de Formación Permanente, Tecnologías Educativas e Innovación Docente de la UJA, Francisco de Paula Roca, y la alcaldesa ubetense, Antonia Olivares.

Esta última ha señalado la importancia de que estas jornadas se celebren por sexta vez en Úbeda por sexta, "el mayor productor de aceite de oliva por hectárea del mundo", así como el papel del citado centro de en su organización.

Ha subrayado, además, la especial significación que tienen el olivar y el AOVE para Úbeda y para el conjunto de la provincia de Jaén, tanto desde el punto de vista económico como desde una perspectiva histórica, cultural y social.

"Va mucho más allá de un elemento meramente económico", ya que está profundamente arraigado en su historia y las tradiciones. Junto a ello, ha aludido a la estrecha relación entre el patrimonio monumental y cultural de Úbeda y su patrimonio ligado al olivar y al aceite.

La alcaldesa ha explicado que una de las principales apuestas de esta sexta edición es el protagonismo que adquiere la salud. Así, se incluyen ponencias de los catedráticos de la UJA Magdalena Martínez y José Juan Gaforio, sobre la importancia del AOVE en la microbiota intestinal y sus consecuencias fisiológicas y sobre los efectos del aceite de oliva virgen extra sobre la salud metabólica, respectivamente.

Al respecto, ha hablado de la oportunidad que supone profundizar en esta cuestión ante una sociedad cada vez más preocupada por su alimentación y por conocer los productos que consume.

DIFUSIÓN

En este contexto, se ha referido al aceite de oliva virgen extra como "la grasa vegetal más saludable" y ha defendido la necesidad de seguir desarrollando una labor de divulgación y promoción de sus propiedades, así como de su papel fundamental dentro de la dieta mediterránea.

También la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha aludido a la importancia de la promoción y difusión de sus bondades "para seguir posicionándolo en los mercados nacionales e internacionales" y ha expresado el compromiso de la Junta en ese camino.

"El aceite de oliva virgen extra es más que un producto agroalimentario: es el punto principal en el que confluyen los valores y las potencialidades del campo y del medio rural", ha asegurado.

Aranda ha incidido en que la promoción y difusión del aceite de oliva virgen extra es uno de los ejes destacados de la I Estrategia Andaluza para el sector del Olivar. Al respecto, ha añadido que el Gobierno de andaluz tiene "muy claro" que debe "seguir acompañando al sector y trabajando para que su valor sea reconocido y que ello tenga su correspondiente reflejo económico en todos los eslabones de la cadena".

Otro de sus ejes de esa estrategia, que nace de la escucha activa y la colaboración con el sector, es la apuesta por la calidad y el valor añadido de los AOVE. "Hay que continuar apostando por la mejora de los productos y su diferenciación, algo que se traducirá en una mayor competitividad y rentabilidad para los agricultores y para todo el sector", ha manifestado.

Igualmente, ha apuntado a los resultados positivos que da la colaboración y el trabajo coordinado de todos los agentes implicados: desde agricultores a almazaras, pasando por empresas, investigadores, universidades, restauradores y administraciones.

"Estas jornadas son ejemplo de colaboración, poniendo en valor el conocimiento, la salud, la gastronomía, el marketing, la innovación y las experiencias vinculadas al olivar", ha concluido la delegada territorial.

GASTRONOMÍA, INNOVACIÓN Y OLEOTURISMO

El programa aborda el AOVE desde una perspectiva multidisciplinar. La gastronomía tiene también un papel destacado con una demostración a cargo del chef Juan Pablo Gámez, del Restaurante Los Sentidos, además de un desayuno saludable con aceites de empresas patrocinadoras.

La jornada incorpora también un bloque dedicado al marketing y al comportamiento del consumidor, de la mano Francisco José Torres, catedrático de Marketing de la UJA e investigador del Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceite de Oliva.

El oleoturismo también está presente con una mesa redonda para compartir experiencias, modelos de éxito y oportunidades de futuro en diferentes territorios de España, con profesionales de proyectos vinculados al olivar de Cáceres, Navarra, Jaén y Teruel.

Esta edición, además, incluye la entrega de los Premios Virgen Extra, un reconocimiento al trabajo desarrollado por empresas vinculadas al sector y a su apuesta por la innovación y la cualificación profesional.

La sesión verpertina prevé la proyección del documental 'Decían que aquí no había ná', ganador de la Biznaga de Plata al mejor largometraje en la sección Cinema Cocina del Festival de Cine de Málaga, y la conferencia magistral de Alba Cardalda sobre bienestar, hábitos saludables y desarrollo personal.

Asimismo, se ha programado la presentación de la Guía IberOleum y la experiencia 'AOVE con los cinco sentidos', una propuesta inmersiva en la que los participantes podrán descubrir el aceite de oliva virgen extra a través de aromas, texturas, propuestas gastronómicas y diferentes experiencias vinculadas al territorio.

De esta forma, las VI Jornadas Virgen Extra, Patrimonio Saludable ofrecen "un programa concebido para poner en común conocimiento, experiencias y nuevas oportunidades alrededor de un producto estrechamente ligado a la identidad de Úbeda y de la provincia de Jaén".