Úbeda (Jaén) intensifica las medidas preventivas frente al Virus del Nilo Occidental

La concejala de Medio Ambiente, Teresa Torres - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

JAÉN 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén), a través de su Área de Medio Ambiente, ha reforzado las actuaciones preventivas frente al Virus del Nilo Occidental con el objetivo de minimizar los riesgos para la salud pública y garantizar el bienestar de la ciudadanía, especialmente durante los meses de mayor actividad del mosquito transmisor.

La concejala de Medio Ambiente, Teresa Torres, ha explicado que el incremento de la incidencia de este vector responde a diferentes factores, entre los que se encuentran las condiciones climáticas y medioambientales, así como el efecto del cambio climático, que favorece su proliferación.

Durante su comparecencia, la edil ha señalado que el Virus del Nilo Occidental se transmite a través de la picadura de mosquitos del género Culex que previamente se han infectado al alimentarse de aves portadoras. "En ningún caso existe transmisión de persona a persona", ha subrayado Torres, insistiendo en que el ciclo biológico del virus se desarrolla exclusivamente entre aves y mosquitos.

Asimismo, ha detallado que se trata de un flavivirus que, en algunos casos, puede provocar encefalitis. No obstante, ha recordado que aproximadamente el 80 por ciento de las infecciones son asintomáticas y que, cuando aparecen síntomas, lo más habitual es que se presenten en forma de fiebre leve.

A pesar de ello, ha destacado la importancia de extremar la precaución con los colectivos más vulnerables, como las personas mayores o aquellas con el sistema inmunológico debilitado.

En la actualidad, Úbeda se encuentra incluida por la Junta de Andalucía dentro de la zonificación de municipios con nivel de alerta medio, una circunstancia que obliga a reforzar las labores de vigilancia, control y seguimiento del mosquito.

Para ello, el Consistorio realiza inspecciones periódicas en aguas estancadas, piscinas y otros puntos susceptibles de convertirse en focos de cría, en coordinación con la empresa pública de la Diputación Provincial de Jaén encargada de estos trabajos.

La concejala ha recordado que el pico de circulación del virus en España suele producirse entre los meses de agosto y septiembre, motivo por el cual estas actuaciones preventivas se intensifican durante este periodo.

Torres ha apuntado que el Ayuntamiento, como administración más cercana, "no puede quedarse de brazos cruzados" y debe actuar para proteger a la población.

En este sentido, el Consistorio mantiene un sistema de vigilancia permanente mediante la instalación de trampas para la detección de mosquitos adultos. En caso de detectarse ejemplares portadores del virus, la incidencia se comunicaría inmediatamente a la Junta de Andalucía, que determinaría las medidas correspondientes y, si fuera necesario, elevaría el nivel de alerta.

Dentro del Plan Municipal de Control de Vectores, el Ayuntamiento ha desarrollado un amplio operativo de prevención en las zonas identificadas como de mayor riesgo mediante herramientas de georreferenciación, abarcando tanto el casco urbano como las pedanías y el conjunto del término municipal.

Los tratamientos se han centrado especialmente en puntos con acumulación de agua, tales como imbornales, arquetas, depósitos, fuentes, pilares y otros espacios favorables para el desarrollo de larvas. En total, se ha actuado en 78 localizaciones mediante la aplicación de un larvicida biológico de alta especificidad, capaz de eliminar las larvas del mosquito sin afectar al resto de organismos vivos.

La responsable municipal ha destacado que la eliminación de las larvas constituye la estrategia más eficaz para controlar la población del mosquito, ya que resulta mucho más eficiente intervenir sobre esta fase del ciclo biológico que actuar posteriormente sobre el insecto adulto.

Junto a las actuaciones municipales, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la colaboración de la población para reducir los riesgos de proliferación del mosquito, siguiendo las recomendaciones de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

Entre estas pautas se encuentran la utilización de repelentes autorizados, el uso de ropa clara y de manga larga, la instalación de mosquiteras en ventanas y el empleo de insecticidas domésticos cuando sea necesario.

Asimismo, se recomienda evitar la acumulación de agua estancada en viviendas y parcelas, vaciando periódicamente recipientes, platos de macetas, cubos, regaderas, albercas, piscinas en desuso y cualquier otro elemento que pueda favorecer la cría de larvas.

En el caso de las piscinas particulares, Teresa Torres ha incidido en la importancia de mantenerlas correctamente tratadas y, si se detecta la presencia de larvas, recurrir a empresas especializadas para realizar el tratamiento correspondiente.

La concejala ha concluido señalando que la prevención es la herramienta más eficaz para minimizar el riesgo de transmisión y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Úbeda de seguir trabajando de manera coordinada con el resto de administraciones para proteger la salud de la ciudadanía.