Úbeda (Jaén) pospone la apertura del albergue de temporeros por bajas de última hora en el personal contratado

ÚBEDA (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) ha informado de que la apertura del albergue municipal, prevista para este lunes, ha sido pospuesta debido a circunstancias sobrevenidas en el proceso de incorporación del personal contratado.

El recurso está "completamente preparado" para iniciar su actividad. No obstante, el Ayuntamiento señala en un comunicado que, "de manera sobrevenida, de las cuatro personas que firmaron su contrato el pasado viernes día 14 de noviembre, dos no se han presentado a su puesto de trabajo y una tercera ha comunicado una baja en el día de hoy".

Ante esta situación "inesperada", y con el fin de "garantizar un servicio adecuado, seguro y de calidad, no es posible proceder a la apertura del albergue" como estaba previsto.

Por este motivo, el dispositivo de emergencia continuará operativo en La Central, donde se seguirán ofreciendo los servicios de alojamiento, aseo, desayuno y consigna con total normalidad, tal y como se han venido prestando desde el pasado 6 de noviembre. Este recurso permanecerá activo hasta que pueda completarse la contratación del personal necesario para la apertura del albergue.

"Todos los departamentos municipales implicados están trabajando con la máxima rapidez, rigor y coordinación para cubrir las vacantes generadas y proceder a la apertura del albergue de trabajadores/as temporeras/as en cuanto existan las condiciones óptimas para ello", ha indicado el Ayuntamiento.

Asimismo, desde el Consistorio se lamenta "las molestias que esta situación pueda, al tiempo que reconoce la labor humanitaria que están realizando entidades y organizaciones como Cruz Roja, Cáritas y cofradías de la ciudad.

ALBERGUES ABIERTOS

Por el momento en la pasada noche han estado abiertos en la provincia los albergues de Jaén capital, Mancha Real, Porcuna, Villanueva del Arzobispo, Villatorres. Este lunes se suman nuevas plazas con la apertura de Baeza, Villacarrillo y Alcalá la Real.

Torredelcampo (Jaén) y Torredonjimeno (Jaén) abrirán el 21 de noviembre, mientras que Alcaudete está ultimando las contrataciones con la idea de abrir también esta misma semana. El albergue de Martos estará operativo el 24 de noviembre y Andújar todavía no ha cerrado fecha de apertura.

En esta última noche, tanto Jaén capital como Porcuna y Villanueva del Arzobispo han estado al cien por cien de su capacidad. Se han mantenido con plazas libres Villatorres y Mancha Real.