Úbeda (Jaén) prevé abrir su albergue municipal para temporeros el próximo 12 de noviembre

Archivo - Albergue de temporeros de Alcalá la Real/Archivo - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL - Archivo

ÚBEDA (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) prevé abrir las puertas de su albergue municipal para personas temporeras el próximo 12 de noviembre. La fecha ha sido analizada este miércoles durante la reunión de la Comisión Local de Inmigración.

En el encuentro, celebrado para coordinar los recursos de atención y acogida para los migrantes que llegan a la ciudad durante la recolección, ha participado la concejala de Bienestar Social, Natalia Pérez, junto a representantes de las distintas entidades, cooperativas, Cáritas y colectivos implicados en el dispositivo de atención a los trabajadores temporeros.

Durante la sesión de trabajo se han evaluado las previsiones del inicio de la campaña y el funcionamiento escalonado de las cooperativas oleícolas, algunas de las cuales inician su actividad con la recogida temprana para luego cerrar y reabrir de forma progresiva.

Ante esta situación, se ha destacado la importancia de la coordinación para adaptar los recursos a las necesidades reales de las personas que van llegando al municipio.

La concejala de Bienestar Social ha subrayado la necesidad de anticiparse a los requerimientos de la campaña y contar con el personal necesario para asegurar el correcto funcionamiento del servicio.

Asimismo, Pérez ha señalado que el Ayuntamiento ha reclamado a la Junta de Andalucía que cumpla con los plazos previstos para poder facilitar la contratación del personal con la suficiente antelación.

El diseño del mapa de recursos para la atención a personas temporeras en la provincia de Jaén contempla la apertura progresiva de un total de 14 albergues municipales.

La propuesta del Foro Provincial para la Atención de Personas de Origen Migrante a los ayuntamientos de la provincia es que la apertura de sus albergues para temporeros desplazados a la provincia de Jaén para trabajar en la recogida de aceituna se produzca entre los días 2 y 6 de noviembre. Jaén con 14 albergues para esta campaña --el mismo número que la pasada-- y un total de 569 plazas --cuatro más que en la anterior campaña--.

En el caso de Alcalá la Real, la Comisión Local de Inmigración ha previsto la apertura del albergue del Coto entre el 16 y el 20 de noviembre. Este recurso dispone de 18 plazas y ofrece una estancia máxima de cuatro noches para personas en situación regular que busquen empleo, incluyendo alojamiento, manutención, lavandería y atención social

En Martos, el Ayuntamiento tiene prevista la apertura de su albergue para el próximo 16 de noviembre, con la posibilidad de adelantar la fecha si fuera necesario. Este centro cuenta con un total de 29 plazas --24 para hombres, cuatro para mujeres y una adaptada-- y ofrecerá servicios de desayuno, almuerzo, cena, higiene personal, desplazamiento y lavandería

En Andújar, el Foro Local para la Atención a las Personas Migrantes ha concretado que el albergue municipal dispondrá de 34 plazas --30 para hombres y cuatro para mujeres--. En este caso, la fecha de apertura aún no está confirmada y se determinará en función de la evolución de la llegada de personas y de las necesidades detectadas por los servicios municipales y agentes sociales.