Úbeda (Jaén) se sumará a la Red Española de Capitales de la Cultura

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JAÉN 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) llevará al próximo pleno municipal la adhesión de la ciudad a la Red Española de Capitales de la Cultura, una iniciativa impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que tiene como finalidad promover la cultura como eje estratégico del desarrollo urbano y reforzar la cooperación entre municipios con una sólida identidad cultural.

La propuesta ha sido presentada por la concejala de Cultura, Elena Rodríguez, quien ha destacado la importancia de que Úbeda forme parte de esta red desde sus primeros pasos. Según ha explicado, la invitación llegó al Ayuntamiento hace apenas unas semanas y fue acogida con gran interés por el equipo de gobierno (PSOE) al considerar que la ciudad comparte plenamente los objetivos y la filosofía de esta nueva plataforma de colaboración cultural.

La Red Española de Capitales de la Cultura quedó constituida oficialmente el pasado 1 de mayo de 2026 tras ser aprobada por la Junta de Gobierno de la FEMP. Su creación responde a la demanda de numerosas ciudades españolas de contar con un espacio estable de cooperación técnica y política que permita sostener el impulso cultural municipal, reforzar la colaboración territorial y dar continuidad a las estrategias culturales más allá de eventos o candidaturas concretas.

Entre las ciudades impulsoras de la iniciativa se encuentran municipios que han participado en procesos de Capitalidad Europea de la Cultura, como Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Jerez o Toledo. La red permanece abierta a la incorporación de nuevos ayuntamientos comprometidos con la innovación cultural y la proyección de la cultura como herramienta de transformación social.

La concejala ha señalado que la adhesión permitirá a Úbeda integrarse en una agenda común de trabajo junto a algunas de las ciudades culturales más relevantes del país, participando en encuentros técnicos, proyectos compartidos y estrategias conjuntas de posicionamiento cultural. Además, facilitará una interlocución más sólida ante el Ministerio de Cultura, el Gobierno de España y las instituciones europeas.

Entre los objetivos de la red destacan la defensa de la cultura como motor de cohesión social, identidad y desarrollo urbano; el fortalecimiento del papel de los ayuntamientos en la planificación y gestión cultural; la creación de foros permanentes de cooperación y aprendizaje mutuo; el impulso de modelos sostenibles de desarrollo cultural; y la mejora de la visibilidad internacional de las ciudades españolas en el marco de iniciativas como la Capital Europea de la Cultura 2031.

Asimismo, ha recalcado la edil, la plataforma busca generar un legado duradero basado en la innovación cultural, la gobernanza participativa y la colaboración institucional, favoreciendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre municipios.

Rodríguez ha destacado que la incorporación de Úbeda supondrá una oportunidad para reforzar el posicionamiento cultural de la ciudad, impulsar nuevos proyectos de innovación y aumentar su presencia en redes nacionales e internacionales. "Como capital cultural de la provincia de Jaén, debemos estar presentes en aquellos espacios donde se diseñan las estrategias culturales del futuro y donde se generan oportunidades de colaboración y crecimiento para nuestros municipios", ha señalado.

La adhesión, como ha concretado Rodríguez, deberá ser ratificada por el pleno de la Corporación Municipal, paso previo a la incorporación oficial de Úbeda a una red que aspira a convertirse en una de las principales plataformas de cooperación cultural entre ciudades españolas.