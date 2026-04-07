La UCO acoge la exposición 'Going Extreme', sobre las consecuencias de las narrativas extremistas

Cartel de la muestra 'Going Extreme'. - UCO

CÓRDOBA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba (UCO) inaugura este miércoles, día 8 de abril, la muestra 'Going Extreme', un recorrido por las narrativas extremistas que circulan en la actualidad en Europa y se alerta de su influencia, su impacto y sus consecuencias.

Así lo ha indicado la institución universitaria en una nota en la que ha detallado que las muestra intenta responder preguntas como ¿Qué es una narrativa extremista? ¿Cuáles son sus patrones y formatos? ¿Cómo han evolucionado y cómo se han adaptado durante el último siglo? ¿Cómo podemos detectarlas?, todo ello centrándose en los ejes temáticos de la nación, el género y la ciencia.

La exposición presenta los primeros resultados del proyecto de investigación 'Analysis of and Responses to Extremist Narratives (Arenas)', financiado por el programa Horizon Europe de la Unión Europea, del cual Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), es el coordinador local en España. Comisariada por el mismo Forti, 'Going Extreme' ha sido coordinada por los investigadores Sergi Soler y Nathalie Paris y realizada en colaboración con un grupo de alumnos del grado de Historia, Política y Economía Contemporáneas de la UAB.

La exposición, promovida por la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, se inaugura el 8 de abril a las 18,00 horas en el patio de columnas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. El acto contará con la presencia del decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCO, Javier Martín; el director de la Cátedra UCO, Francisco Acosta, y el comisario de la exposición, Steven Forti.

CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN

Las narrativas extremistas y los discursos de odio se difunden cada vez más en Internet y las redes sociales, llegando a los ordenadores y los móviles de millones de personas. En muchos casos, estas narrativas y estos discursos se han normalizado y se han convertido en 'mainstream'. Las dinámicas que se dan en el mundo digital "se entrelazan con lo que pasa en la vida real, provocando una continua retroalimentación difícil de regular". En la última década, "el auge de partidos de extrema derecha y de líderes antidemocráticos en todo el mundo ha acelerado la difusión de estos discursos y ha favorecido su legitimación".

"Un sinfín de páginas web y perfiles en las redes sociales, así como medios de comunicación tradicionales y políticos ultraderechistas, se dedican a difundir no solo bulos y teorías de la conspiración, sino también discursos racistas, xenófobos, islamófobos, antisemitas, homofóbicos, machistas o aporofóbicos, poniendo en cuestión las bases de la convivencia democrática y, a largo plazo, la misma supervivencia de nuestras democracias", señalan desde la organización.

Además, cada vez más hay 'influencers', con centenares de millares de seguidores, que se presentan como "transgresores, provocadores y 'cool' y que viralizan estas ideas". Sin embargo, "no existen solo los llamados 'fachatubers': estos discursos se cuelan también en contextos inesperados, como en los vídeos de las influencers de moda y cocina, llegando a un público aún mayor que puede acabar asumiéndolos sin ni siquiera darse cuenta", ha comentado.

'Going Extreme: cómo las narrativas extremistas están destruyendo las democracias' ha sido posible gracias a la financiación del proyecto Arenas y ha contado con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras y del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona, así como del Centro de Estudios sobre Dictaduras y Democracias (Cedid). La versión española de la exposición ha estado financiada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España y 'Celebración de los 50 años de España en libertad'.