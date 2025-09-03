La UCO aplaude la cesión del edificio de la Calle Manríquez para ampliar la Facultad de Filosofía y Letras

Archivo - El rector de la UCO, Manuel Torralbo, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, se ha mostrado satisfecho ante la propuesta de cesión temporal del edificio donde se encuentra actualmente, antes del traslado a su nueva localización, la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía, en la Calle Manríquez, para ayudar a resolver "los problemas de espacio" de la Facultad de Filosofía y Letras.

Así lo ha confirmado el rector de la UCO en un audio remitido a los medios de comunicación después de que el delegado del Gobierno andaluz, Adolfo Molina, haya ofrecido en la mañana de este miércoles el mencionado espacio a la institución académica con el objetivo de ayudar a ampliar sus instalaciones temporalmente.

De este modo, Torralbo ha señalado que "esta universidad muestra su conformidad por la cesión temporal que pueda venir de la sede de Manríquez", un hecho que, "sin duda, nos va a ayudar a resolver los problemas de espacio que tiene desde hace tiempo la Facultad de Filosofía y Letra".

"Agradecemos que el Gobierno andaluz haya encontrado una solución que satisface tanto a Cultura como a la propia universidad, si bien, estamos muy necesitados de que este compromiso se materialice a la mayor brevedad posible, estamos seguros que así lo hará el delegado del Gobierno en Córdoba", ha apostillado Torralbo.