La UCO, la BRI X y la Cátedra Coremsa formarán a 40 guardias civiles en primeros auxilios en Córdoba

Presentación de la microcredencial universitaria de 'Primeros Auxilios en el ámbito de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado', en la Comandancia de Córdoba. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Personal de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba (UCO), de la Brigada 'Guzmán el Bueno X' (BRI) Ejército de Tierra y de la empresa Cesur, integrada en el grupo empresarial Coremsa, formará en primeros auxilios a unos 40 agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Córdoba, con la microcredencial universitaria de 'Primeros Auxilios en el ámbito de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado'.

Al respecto, el Salón General 'Miguel Sánchez' de la Comandancia ha acogido este viernes la presentación de la microcredencial, en su primera edición. La formación está certificada por la Universidad de Córdoba y será financiada en su totalidad por la Cátedra Coremsa-UCO, todo ello tras dos años conjuntos de trabajo entre todas las instituciones implicadas.

Así lo ha destacado el coronel jefe de la Comandancia, Ramón María Clemente Castrejón, quien ha recordado que la Guardia Civil es responsable del 95% de la demarcación de Córdoba y atiende a 74 de los 77 municipios cordobeses, lo que implica un 51% de la población.

"Somos los primeros en llegar a situaciones críticas como accidentes de tráfico, rescates, etc., y la atención que se presta en los primeros minutos es crítica y puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte", ha subrayado. Por ello, ha indicado que "en la primera edición se ha dado prioridad a los guardias que prestan su servicio en la calle".

La naturaleza de las funciones que desempeñan los efectivos de la Benemérita los expone frecuentemente a situaciones donde la capacidad de prestar una asistencia inicial adecuada puede ser decisiva para salvar vidas, reducir el impacto de lesiones o mitigar riesgos hasta la llegada de los servicios médicos especializados. Disponer de conocimientos básicos de primeros auxilios permite actuar con rapidez y eficacia, incrementando las posibilidades de supervivencia y mejorando el pronóstico de las víctimas.

DESDE LUNES HASTA MARZO

El curso comienza el lunes 12 de enero y finalizará el 31 de marzo. Se impartirá en formato híbrido, siendo un 15% presencial y de obligado cumplimiento. Las prácticas de la docencia se llevarán a efecto tanto en las instalaciones de la Universidad de Córdoba como en la sede de la Comandancia. El curso está codirigido por el profesor titular de Enfermería Manuel Romero Saldaña, y el comandante Tomás Morán Martínez, jefe de la Dirección de Sanidad 'Cerro Muriano' (Farmet) del Ejército de Tierra.

Tanto el rector de la UCO, Manuel Torralbo, como la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López, han respaldado la presentación pública de la microcredencial con su presencia y han subrayado "la importancia de la colaboración público-privada para ofertar servicios útiles y cercanos a la práctica como es este curso".

Igualmente, el general de la BRI X, Fernando Ruiz, ha acudido a la presentación del curso y ha recalcado el trabajo de más de dos años para perfilar este curso que ha sido solicitado por más de 60 efectivos, "lo que nos anima a plantearnos desde ya una segunda edición".

Mientras, el presidente del grupo empresarial Coremsa, Manuel Martín, cuya colaboración con la UCO se plasmó en la creación de la Cátedra Coremsa en junio de 2023, ha recordado que este curso, financiado por Coremsa en esta primera edición, está avalado y homologado por la Junta de Andalucía y la UCO.

Martín ha explicado que "la microcredencial tiene como objetivo dotar a los participantes de los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para intervenir eficazmente en situaciones de emergencia o accidentes hasta la llegada de profesionales de la salud". Esta formación cubre las bases del manejo de situaciones de urgencia como reanimación cardiopulmonar (RCP), manejo de heridas, quemaduras, fracturas y otras emergencias comunes.

Al respecto, se puede consultar más información y el programa completo del curso en la web: 'https://www.uco.es/investigacion/proyectos/microcredenciales...'.