La UCO y la Filmoteca recuperan la memoria fílmica de la antigua Laboral de Córdoba proyectando '¡Hola, muchachacho!'

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Andalucía de Córdoba acoge mañana viernes 10 de octubre, a las 18,00 horas, la proyección de la película '¡Hola, muchacho!' (1961), dirigida por Ana Mariscal y rodada en buena parte en las instalaciones de la antigua Universidad Laboral de Córdoba, actual Campus de Rabanales.

Según ha informado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, la sesión, organizada por UCOCultura en colaboración con la Filmoteca de Andalucía, permitirá redescubrir una obra que forma parte del patrimonio cinematográfico y educativo de la ciudad de Córdoba.

La proyección contará con la asistencia del rector de la UCO, Manuel Torralbo; del vicerrector de Estudiantes y Cultura, Israel Muñoz, y del gerente de la Filmoteca de Andalucía en Córdoba, Pablo García Casado. Participarán también Ricardo Veroz, profesor jubilado de la UCO y antiguo alumno de la Universidad Laboral, y Manuel García Parody, antiguo profesor de la misma institución, quienes compartirán recuerdos y vivencias de aquella etapa.

La película, escrita por Rafael Sánchez Campoy y protagonizada por Ana Mariscal, Carlos Casaravilla y Manuel Franch, narra la historia de un maestro de oficios y un joven aprendiz en el taller de la Universidad Laboral, en un relato que combina el aprendizaje técnico con la dimensión humana y emocional de la enseñanza.

La restauración de '¡Hola, muchacho!' ha sido realizada en 4K por la Filmoteca de Andalucía en colaboración con la Filmoteca Española, a partir de los negativos originales conservados en el Centro de Conservación y Recuperación (CCR) en Madrid.

Rodada en 1961, la película constituye además un valioso documento histórico y arquitectónico que inmortaliza las instalaciones de la antigua Universidad Laboral, que fue construida en los años 50 del pasado siglo como centro de formación profesional y residencia para más de 1.500 estudiantes. Su restauración invita a redescubrir un espacio que forma parte de la memoria colectiva de Córdoba y de la historia de uno de los enclaves más emblemáticos de la Universidad de Córdoba.