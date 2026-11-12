La UCO y el Instituto Agroalimentario de Empresa colaboran para crear un sistema de vigilancia ante cambios del sector

(Desde La Izda.) Sergio Castro, Alba Ramírez, Manuel Torralbo Y Antonio Valero, Tras La Firma Del Convenio. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) y el Instituto Agroalimentario de Empresa han firmado este jueves un convenio de colaboración en el marco del proyecto 'RADAR: Actualidad del sector agroalimentario', una iniciativa que permitirá establecer un sistema estable de vigilancia, análisis y divulgación de información relevante para la industria alimentaria.

Según ha informado la UCO en una nota, el acuerdo, suscrito por el rector, Manuel Torrralbo, y la directora del Instituto, Alba Ramírez, articula una colaboración entre el ámbito académico y el empresarial para facilitar que las novedades que afectan al sector agroalimentario lleguen a sus profesionales de forma práctica y rigurosa.

Concretamente, por parte de la Universidad de Córdoba, el proyecto estará coordinado por el grupo de investigación HIBRO (AGR-170), del área de Bromatología, bajo la dirección del catedrático de Nutrición y Bromatología Antonio Valero Díaz.

A través del proyecto, ambas entidades trabajarán en la identificación y el análisis de cambios legislativos, alertas sanitarias, nuevas tendencias, avances científicos e innovaciones que puedan tener repercusión en las empresas. Para ello, el proyecto realizará un seguimiento de fuentes primarias, entre ellas, autoridades sanitarias, organismos reguladores nacionales y europeos, publicaciones científicas, ferias, congresos y jornadas técnicas.

Posteriormente, toda esa información se seleccionará con el objetivo de transmitirla a diferentes áreas del sector empresarial como calidad, seguridad alimentaria, consultoría o laboratorios, se difundirá en boletines, informes y a través de contenidos divulgativos, y se trasladará al ámbito universitario.

La iniciativa responde a la necesidad de las empresas agroalimentarias de mantenerse al día ante un volumen creciente de información y unos cambios normativos y técnicos que pueden tener consecuencias directas sobre su actividad, desde los procesos de auditoría y certificación hasta la retirada de productos o el acceso a nuevos mercados. De esta forma, Radar pretende facilitar esta tarea mediante la selección y contextualización de información contrastada que ayude a los profesionales a identificar los asuntos de mayor interés para sus organizaciones.

El Instituto Agroalimentario de Empresa, del grupo Escuela Europea de Empresa, es una consultora de formación especializada en el sector agroalimentario. Entre otros servicios, gestiona planes de formación para grandes empresas, diseña formaciones a medida e imparte varios cursos bonificables y varios másteres con acreditación universitaria.

Su objetivo es brindar formación a los departamentos de calidad, internacional, operaciones, innovación, sostenibilidad, laboratorio, consultoría y legislación, y en la actualidad trabaja con más de 1.000 clientes empresas del sector, entre ellas, Pescanova, Coren, Europastry, SGS, Mahou, Profand, Findus o Covap.