La UCO lidera un proyecto internacional para fabricar envases con residuos agroalimentarios

CÓRDOBA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO), a través de los departamentos de Química Orgánica, Agronomía y Química Inorgánica e Ingeniería Química, lidera el proyecto internacional DurInnPack (Innovative Packaging and edible coatings to guarantee post-harvest Durability of Mediterranean fruits and vegetables production). Un proyecto de la convocatoria Prima y cofinanciado por la Unión Europea (UE) que, a lo largo de tres años, aunará los esfuerzos de ocho instituciones de siete países del área mediterránea para desarrollar embalajes comestibles que empleen residuos agroalimentarios y así reducir las pérdidas postcosecha de frutas y verduras.

Además, estos recubrimientos con actividad antioxidante y antimicrobiana, gracias al uso de extractos naturales, tendrán una aplicación sencilla en forma de 'spray' a lo largo de toda la cadena de producción de los vegetales --desde la planta hasta su comercialización--, reduciendo el deterioro de los alimentos, las pérdidas de humedad y la necesidad de refrigeración durante la manipulación de los alimentos después de la cosecha, según ha explicado en una nota la UCO.

Un completo análisis del ciclo de vida, teniendo en cuenta su impacto económico, medioambiental y social, permitirá comparar estas soluciones con los envases convencionales, ofreciendo nuevos productos sostenibles al consumidor final, con cualidades mejoradas --sabor, textura, beneficios para la salud--, inculcando así a los productores el uso responsable de envases no plásticos.

El proyecto DurInnPack está formado por la Universidad de Córdoba, el Centro de Investigación Científica y Técnica en Análisis Físico-químicos (Cracp) de Argelia, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Estación Experimental del Zaidín (CSIC-EEZ) de Granada, el Instituto Nacional del Papel de la Universidad de Grenoble-Alpes (LGP2-INP-Grenoble) de Francia, la Universidad de Milán (Unimi) de Italia, la Universidad Mohammed Premier Oujda (UMP) de Marruecos, el Instituto Politécnico de Bragança (IPB) de Portugal y el Instituto de Estudios Tecnológicos de KsarHellal (Isetkh) de Túnez.

Este consorcio internacional está coordinado por un grupo multidisciplinar de la UCO, en el que participan Araceli García Núñez (investigadora principal y coordinadora), Antonio Ángel Romero Reyes y Antonio Pineda Pineda (todos del grupo Nanoquímica y Valorización de la Biomasa y Residuos FQM-383, del Departamento de Química Orgánica), Carlos Agustí Brisach (del grupo Patología Agroforestal AGR-216, del Departamento de Agronomía) y Luis Serrano Cantador (del grupo Bioproducts and Process EngineeringRNM-940, del Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química).

Durante el mes de julio, los integrantes del proyecto celebraron su primera reunión de lanzamiento en la que se abordaron los puntos clave de las tareas del proyecto y se desarrollaron actividades de colaboración y búsqueda de sinergias con el proyecto 'Biomedpack', también coordinado por la UCO.