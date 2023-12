Ugíjar (Granada) acoge la exposición 'Sostener la mirada. Imágenes de la Alpujarra' del fotógrafo Ricardo Martín

GRANADA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Ugíjar (Granada) acoge desde el 6 de diciembre al 5 de enero en el Centro de Patrimonio Cultural de la Alpujarra, la exposición 'Sostener la mirada. Imágenes de la Alpujarra', del fotógrafo Ricardo Martín perteneciente a los fondos del Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.

La muestra celebra este año su 30 aniversario y la colección pertenece a los fondos de la institución fotográfica almeriense desde 1993, año en que se editó un libro con fotografías del artista acompañado por una serie de textos de Antonio Muñoz Molina.

El Palacio de Carlos V de la Alhambra acogió la primera exposición de esta obra en noviembre de 1993, que continuó su andadura en diez ciudades andaluzas, Madrid y Segovia; y que también se expuso en Francia y Cuba.

La exposición reúne 33 retratos y paisajes fotográficos realizados por el fotoperiodista y editor gráfico Ricardo Martín en la región granadina de la Alpujarra. Las imágenes van acompañadas de murales con textos de Muñoz Molina, extractos del relato que forma parte del catálogo de la muestra. El libro original cuenta con 160 páginas entre fotos y textos en español y en inglés. Varios ejemplares estarán para su consulta en la Ugíjar.

Ricardo Martín es fotoperiodista, también realizó estudios de Derecho y Ciencias de la Información en Granada y Madrid. Comenzó su carrera profesional en los diarios granadinos Ideal y Patria. Formó parte del equipo fundador del diario El País a cuya plantilla perteneció durante diez años.

Más tarde fue becado por el Comité Conjunto Hispano-Norteamericano, en 1984 y 1985 amplió estudios de fotografía y realización de TV en The New School for Social Research, de Nueva York.

A la vuelta siguió su carrera como editor gráfico durante la etapa de máxima difusión del semanario Tiempo (1986 - 1990) y redactor jefe de fotografía del diario Ya; fue subdirector del diario AS y editor gráfico de la revista literaria Mercurio, editada por el Grupo Planeta, de 2007 a 2019. Cuenta con numerosos premios como el Solver Award de la Society of News Design por la edición gráfica de El País 20 años y premios Photopress y Fujifilm de reportaje. Ha sido miembro del Comité Asesor del Centro Andaluz de la Fotografía.