La UGR descarta comenzar en septiembre el grado de Materiales vinculado al acelerador de partículas

Archivo - El rector de la UGR, Pedro Mercado, en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

GRANADA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, ha descartado que se vaya a ofertar el próximo septiembre el nuevo grado de Tecnología Industrial y de Materiales vinculado al IFMIF-DONES, en tanto que aún están pendientes de resolverse las alegaciones que presentó la institución al informe desfavorable de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA).

A preguntas de los periodistas, el rector ha explicado que ni siquiera hay fecha aún del Consejo de Universidades que va a ver esas alegaciones, "todavía no se ha convocado la comisión de verificaciones" por lo que "evidentemente a estas alturas" no se va a "someter a ningún estrés ni incertidumbre" a los estudiantes y sus familias.

"Las cosas hay que hacerlas bien, no creando falsas expectativas", ha agregado, confirmando que este grado no se impartirá en septiembre y recalcando que este año la institución va a comenzar tres nuevos grados.

A su juicio, las alegaciones que están cursadas tienen el peso suficiente para que la comisión de verificación las atienda "pero eso va a llevar su tiempo evidentemente".

La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) emitió informe desfavorable respecto a este grado por entender que había un uso indebido de la denominación 'Materiales' y una "deficiencia grave" en la estructura de aprendizaje.

En lo que se refiere a la primera cuestión, los evaluadores han determinado que la propuesta no acredita el mínimo exigido de formación específica en el área de Materiales (20 por ciento de los créditos, equivalente a 48 ECTS).

En este sentido, refutan que la universidad intente justificar este requisito incluyendo asignaturas que no corresponden realmente al ámbito de Materiales, como materias de carácter general (Química), con contenidos transversales (Economía Circular, Gestión Ambiental) y otras donde los materiales son un elemento secundario, no el objeto de estudio.

Además, entienden que parte de los créditos no los cursan todos los estudiantes, al depender de menciones optativas. Por estos motivos, los evaluadores concluyen que no existe base objetiva suficiente para incluir 'Materiales' en la denominación del título.

En segundo lugar, los expertos consideran que el plan de estudios presentado por la UGR no garantiza que todos los estudiantes adquieran las competencias obligatorias, algo exigido por la normativa para títulos habilitantes.

En este sentido, explican que los resultados de aprendizaje están divididos de forma que unas competencias solo se alcanzarían en la mención Mecánica y otras, exclusivamente, en la mención Eléctrica.

Esto implica, a criterio de la comisión de evaluación, que ningún estudiante adquiere el conjunto completo de competencias exigidas, lo que vulneraría directamente la normativa aplicable.