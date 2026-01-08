La UGR dispone de más de 9.000 puestos de estudio para los estudiantes durante los exámenes

Sala de lectura de una biblioteca pública. Archivo. - Eduardo Parra - Europa Press

GRANADA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Durante el periodo de exámenes que empieza este 8 de enero y se prolongará hasta el día 23, con la convocatoria ordinaria de evaluación, la Universidad de Granada dispone de más de 9.000 puestos de estudio/consulta para el estudiantado universitario.

De estas plazas, casi 5.400 se distribuyen entre las bibliotecas de las distintas facultades y centros; asimismo la UGR dispone de otras 3.700 propias de las salas de estudio habilitadas para tal fin.

En estas fechas tan importantes, la UGR mantiene abiertas dos de sus salas de estudio más emblemáticas en un horario de 22 horas cada día, de 8,00 a 6,00 horas de lunes a domingo.

Una está en el Espacio V Centenario --que además cuenta con la Sala Agora para el descanso-- y la propia del PTS. Además, se han habilitado salas de estudio en el Aulario de Derecho, con 800 plazas más.

Las bibliotecas, durante todo el curso y de manera ordinaria, abren sus puertas al público de lunes a viernes de 8,30 a 20,30 horas, pero en "exámenes" cuatro de ellas además amplían sus horarios a los sábados, domingo y festivos de 8,30 a 22,00 horas para poder atender adecuadamente las demandas del estudiantado universitario.

Los Campus Universitarios de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla también cuentan con este servicio para el periodo de exámenes.

Es obligatorio presentar la tarjeta universitaria (TUI) para acceder a ellas, ya sea en físico o en la AppUGR. La institución advierte de que los estudiantes que usen una tarjeta ajena serán sancionados sin acceso a las salas de estudio durante tres meses.

Mediante la AppUGR se pueden consultar los datos de ocupación de las salas para conocer el espacio disponible en cada momento.

El estudiantado de otras universidades podrá acceder a las Salas de estudio presentando en el control de acceso una fotocopia del DNI y el resguardo de la matricula del año académico en curso de cualquier universidad nacional e internacional.