La UGR se pone a disposición de la familia de la estudiante asesinada en México y convoca un minuto de silencio

Participantes en el minuto de silencio convocado por la Universidad de Granada en memoria de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada en México. A 14 de septiembre de 2026 en Granada (Andalucía, España). - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) ha expresado este lunes su "más firme repulsa y absoluta condena" ante el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera, que realizaba una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), perpetrado en el municipio de Cuautla (México).

En un comunicado, el equipo de gobierno de la UGR se ha puesto a disposición de las autoridades consulares de España en México y de la familia de la joven "para prestar todo el apoyo necesario en estos momentos" y ha convocado un minuto de silencio en memoria de Claudia este lunes, 14 de septiembre, a las 11 horas en la puerta de todos los centros de trabajo de la UGR.

La comunidad universitaria de la UGR traslada igualmente sus "más sentidas condolencias, solidaridad y afecto a la familia, personas allegadas, compañeros y compañeras de Claudia en estos momentos de tan profundo dolor" y reitera la "necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres" como "institución pública comprometida con la transferencia de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un pensamiento crítico".

El rector de la UGR, Pedro Mercado, ha subrayado que "es un día de profunda tristeza y también de mucha rabia institucional al haber conocido la tristísima noticia del asesinato por muerte violenta de nuestra estudiante Claudia Tacoronte en el estado de Morelos, en México".

En declaraciones remitidas por la UGR, Mercado ha detallado que la Universidad activó el protocolo internacional en cuanto tuvo noticia del crimen y se puso en contacto tanto con el consulado y la embajada en México para "conocer las circunstancias más en detalle de los acontecimientos".

Igualmente, contactó con la familia de la joven estudiantes para "ponernos a su disposición en todo lo que pudiéramos como universidad en este momento para acompañarles en ese tristísimo y agudo dolor que esta muerte nos provoca".