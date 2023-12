UGT acuerda en su V Comité Regional exigir el desarrollo del Pacto Social por Andalucía y aumentar el precio del despido

SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT-A ha celebrado este martes el V Comité regional, en el que se ha acordado exigir el desarrollo del Pacto Social por Andalucía y el aumento del precio del despido. Además, se ha aprobado la incorporación en la Comisión Ejecutiva Regional de UGT Andalucía de Raquel Serrano, que pasa a ostentar el cargo de Secretaria de Igualdad, Juventud y Formación de UGT Andalucía, sustituyendo a Carmen Jurado.

Durante su intervención, según recoge el sindicato en un comunicado, el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha señalado que "este Comité supone otra oportunidad de, en persona y cara a cara, poder analizar, debatir y trabajar en lo que deben ser las líneas de trabajo, presente y futuro, de una organización con tanta trascendencia y tanta importancia como la nuestra"

En su análisis del mercado laboral ha manifestado que "fue la reforma laboral pactada con los agentes sociales la que vino a poner fin al uso abusivo, y muchas veces fraudulento, de la contratación temporal que se hacía en el seno de nuestro mercado laboral. Desde el principio del anterior mandato le dejamos claro al Gobierno que elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y acercarnos, de manera real, a lo comprometido por España en la Carta Social Europea era una cuestión prioritaria para nuestra Organización".

De igual forma, Oskar Martín ha subrayado que "2,3 millones de pensionistas en Andalucía han visto incrementada su pensión en un 10%, dos puntos más si de los que hablamos es de los cien mil andaluces y andaluzas que perciben la pensión no contributiva".

"Necesitamos un nuevo Estatuto de los trabajadores del siglo XXI, acorde a las nuevas realidades de nuestro mercado laboral y que, por supuesto, tiene que incluir ya la reducción de la jornada laboral semanal a las 35 horas. Entre estos grandes retos que continúan pendiente, no podemos olvidar que tenemos que continuar elevando el SMI. Que no vamos a dejar de demandar nuevos incrementos hasta que no se alcancen esos 1.200 euros en 14 pagas comprometidos", ha resaltado Martín.

Por otra parte, el secretario general del UGT ha señalado que el sindicato están siendo "especialmente exigentes" en pedir una aceleración en la puesta en marcha de las medidas incluidas en el pacto con la Junta porque "creemos que el objetivo fundamental es ayudar a las familias andaluzas". En esta línea, ha enfatizado que "el 41% de los parados son de larga duración, un dato que ya de por si es alarmante. Pero es que el 71% de ellos, ojo que estamos hablando de casi 224.000 andaluces y andaluzas, llevan en paro y buscando empleo más de dos años".

Por último, el líder sindical ha destacado que, respecto a la negociación colectiva, "tendremos que valorar y estudiar la necesidad de dotarnos de una nueva Ley estatal que venga a ordenar los convenios colectivos y que ponga en valor nuestra labor en la negociación de los mismos. No puede ser que solo un 22% de los convenios que firmamos incluyan una cláusula de revisión salarial que salvaguarde el poder adquisitivo de nuestros salarios. Esto no puede ocurrir".