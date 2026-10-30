UGT-A acusa a la Junta de "dinamitar el diálogo social por pura ideología" al reducir subvenciones en su presupuesto

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SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario Institucional de UGT Andalucía, Rafael Gelo, ha acusado al Gobierno andaluz de "dinamitar el diálogo social por pura ideología" con la reducción a la mitad de una partida de subvenciones a CCOO-A y UGT-A en el proyecto de Presupuesto de la comunidad para 2027, una decisión que, a su juicio, demuestra un "desprecio absoluto" por los derechos laborales en Andalucía.

En declaraciones a Europa Press, Gelo ha reaccionado así al recorte de 624.025 euros en las ayudas para la "participación en acciones de mejora de relaciones laborales" que contempla el primer proyecto presupuestario del Gobierno de coalición de PP-A y Vox, aprobado este viernes por el Consejo de Gobierno.

El representante sindical ha defendido que estos recursos "no se van a recortar a las siglas de UGT", sino que van destinados "por ley a la mediación de conflictos, a la seguridad en el trabajo y, en definitiva, a defender las condiciones de la clase trabajadora en Andalucía".

En este sentido, ha sostenido que "cortar de esta forma los mecanismos que marca el artículo 7 de la Constitución Española" no va a solucionar los problemas de los andaluces.

Asimismo, Gelo ha considerado "un poco hipócrita" hablar de recortar lo que el Ejecutivo denomina "gasto superfluo" y ha reprochado al Gobierno de coalición que "le quita el dinero a los trabajadores para financiar galas privadas a los pies de la Giralda".

"Deberían dejar de usar los recursos públicos para sus alfombras rojas y dejar de usar los sindicatos como cortinas de humo", ha reclamado el dirigente de UGT-A, quien ha acusado a la Junta de tratar de tapar con ello el "caos de las listas de espera", las citas que, según ha criticado, tardan 14 días en Atención Primaria y el "desmantelamiento" de la sanidad pública y de las universidades.

RECORTE EN LAS AYUDAS PARA RELACIONES LABORALES

El proyecto de Ley del Presupuesto de Andalucía para 2027 contempla una reducción del 50 por ciento de las subvenciones nominativas de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo a UGT-A y CCOO-A para la "participación en acciones de mejora de relaciones laborales", que pasan de sumar 1.248.050 euros en 2026 a 624.025 euros para el próximo ejercicio.

En concreto, la cuantía destinada a UGT-A desciende de 714.800 a 357.400 euros, mientras que la correspondiente a CCOO-A pasa de 533.250 a 266.625 euros.

Por otro lado, las subvenciones nominativas por "indemnizaciones por participación institucional" mantienen las mismas cuantías que en 2026, con 1.770.761 euros para cada uno de los dos sindicatos y 3.541.521 euros para la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

El acuerdo de gobierno suscrito por PP-A y Vox el pasado julio recoge el compromiso de reducir al 50 por ciento las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales por el ejercicio de la participación institucional, así como a entidades privadas que no acrediten una utilidad pública efectiva, desde el primer presupuesto del Ejecutivo de coalición.