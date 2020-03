UGT-A acusa a la Junta de "falta de previsión" en el abastecimiento de EPI

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios Públicos de UGT Andalucía (FeSP UGT-A) ha criticado, tras la reunión por videoconferencia con la Mesa General de Función Pública, la "falta de previsión" que se ha tenido por parte de la Consejería de Salud y Familias en cuanto a la compra de material de protección para los trabajadores de instituciones sanitarias de Andalucía.

"No es de recibo que todavía nos estén diciendo que se han pedido y nos llegarán la próxima semana. ¿Es que no sabían lo que se nos venía encima? ¿Cómo no tienen previsto mascarillas FPP2 en grandes cantidades cuando se ha comprobado, en otros países, que son las mascarillas necesarias para un contacto directo con los infectados?", se cuestiona el sindicato en una nota.

Mientras tanto, "nuestros profesionales siguen contagiándose y, según datos del SAS, ya son 2.167 los afectados, de los cuales 366 han dado positivo".

"Esto va a ir a más, nos tememos, porque las imágenes de los distintos centros y servicios no pueden ser más calamitosas: batas hechas por los propios trabajadores, guantes de plástico, mascarillas de papel, máscaras con plástico de cuadernos y todo un repertorio de ingenio ante la incompetencia de un Gobierno de Andalucía más preocupado de otras cosas que de dar protección a los profesionales de la salud", lamentan.

Igualmente, desde FeSP UGT Andalucía se denuncia la falta de test de diagnósticos rápidos que elimine incertidumbres y aseguren si son positivos o no, para que puedan trabajar o no. "Tenemos compañeros que tardan en saber varios días si son positivos o no y, mientras tanto, tienen que seguir trabajando como si no tuvieran nada, todo un disparate", aducen.

"Si de verdad quieren hacer algo por los trabajadores que nos están cuidando, que traigan material de autoprotección y se hagan test rápidos a los profesionales de la sanidad, dependencia y ambulancias: todo lo contrario son cortinas de humos para distraer a la ciudadanía", finaliza UGT.