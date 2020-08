UGT acusa a SAS de "ocultar" datos de profesionales con Covi y "dejadez" en la realización de test serológicos

SEVILLA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT acusa al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de "ocultar" los datos de profesionales afectados por Covid-19 y de "dejadez" en la realización de pruebas serológicas a todo el personal que se incorpore de vacaciones o sea contratado, así como a las empresas subcontratadas en el SAS.

En un comunicado, UGT señala que "en varias ocasiones y por distintos medios llevamos pidiendo que se nos den los datos de profesionales afectados por Covid y hasta la fecha no disponemos de ellos desde primeros del mes de julio".

"Es evidente que los casos están aumentando en la población y por tanto nos tememos igualmente un repunte entre profesionales, más aun teniendo en cuenta la nefasta gestión que en ese aspecto se hizo durante los meses más duros de la crisis sanitaria, en los que Andalucía a pesar de tener menos casos que gran parte del Estado, el número de profesionales afectados era escandalosamente elevado", lamentan desde el sindicato.

Igualmente, apunta que el SAS "se comprometió a dar los datos en el Comité Regional de Seguridad y Salud y como este no lo convocan, pues siguen sin dar esos datos a nivel regional; todo se queda en buenas palabras, pero ningún hecho, y sospechamos que no quieren dar a conocer datos por no exponerse a críticas", para añadir que "ahora mismo son algunos centros los que de forma arbitraria dan o no esos datos, pero no se están facilitando los datos ni en todos los centros ni mucho menos a nivel de toda Andalucía".

Por otro lado, el sindicato señala que la obligación de realizar pruebas serológicas a todo el personal que se incorpore de vacaciones o sea contratado, así como a las empresas subcontratadas en el SAS, "deja mucho que desear", ya que "se limitan a comunicar que el personal se ponga en contacto con medicina preventiva sin ninguna obligación ni seguimiento de cuántos no van".

Asimismo, critica que al personal de las empresas subcontratadas (limpieza, mantenimiento, ambulancias, cafeterías, etcétera) "tenemos constancia de la poca preocupación que en muchos centros se tiene de que todos tengan que realizarse obligatoriamente dichas pruebas serológicas".

UGT además quiere saber de cuanto material EPI se dispone, si existen problemas para hacer las pruebas serológicas y por supuesto como está afectando estos repuntes a nuestros profesionales, "no es un capricho es un derecho que tienen los representantes de los trabajadores y una obligación de la Administración el proporcionarlos".