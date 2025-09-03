UGT-A advierte de "deficiencias" del Proyecto de Ley de Producción Ecológica y pide a la Junta medidas "específicas"

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha intervenido este miércoles en el Parlamento de Andalucía para valorar el Proyecto de Ley de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica y otras producciones agrarias, pesqueras y acuícolas certificadas. En su comparecencia, el secretario de Política Institucional de UGT-A, Rafa Gelo, ha reconocido el "esfuerzo legislativo" que implica esta norma, pero ha advertido de "deficiencias graves" que deben corregirse si se quiere que esta ley sea "realmente un instrumento de transformación y no un maquillaje".

En este sentido, Gelo ha defendido la necesidad de que el Gobierno andaluz impulse "planes específicos para cada modelo productivo, que refuercen las cadenas de valor, garanticen empleo de calidad en el medio rural y manden un mensaje claro y transparente a los consumidores".

Entre los principales problemas señalados, Gelo ha subrayado que el texto ha desdibujado el concepto de producción ecológica al equipararla con otras certificaciones menos exigentes, lo que "ha confundido al consumidor, ha debilitado la protección del modelo ecológico y ha generado competencia desleal en el mercado", según ha recogido el sindicato en una nota.

Asimismo, ha alertado de que el proyecto ha permitido que producciones no ecológicas se beneficien de un "trato equiparable sin cumplir los estándares europeos", lo que ha supuesto "una rebaja del nivel ambiental y va en contra del espíritu del Reglamento (UE) 2018/848".

Por ello, UGT ha señalado también que el sector ecológico es "estratégico" para la comunidad, con más de 1,5 millones de hectáreas certificadas, 21.000 operadores y miles de empleos directos e indirectos, y ha reclamado un "marco exclusivo y diferenciado tanto para la producción ecológica como para la integrada".

Por último, el secretario de Política Institucional de UGT Andalucía ha exigido que se respete la Ley de Participación Institucional, ya que, a su juicio, el actual redactado del artículo 16 del proyecto ha limitado "de forma indebida" la presencia de las organizaciones sindicales más representativas en los órganos de participación.

"Esta ley tiene que servir para transformar, no para diluir. Para generar empleo de calidad en cada eslabón de la cadena agroalimentaria y para proteger al consumidor, no para confundirlo", ha concluido Gelo.