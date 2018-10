UGT-A advierte de que la reducción de peonadas "solo beneficia a un 20% de los trabajadores del campo andaluz"

Publicado 19/02/2018 14:25:56 CET

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT-A, Manuel Jiménez, ha advertido de que la reducción de peonadas "solo beneficia a un 20 por ciento, unos 42.000, de los 210.000 trabajadores del campo".

Según ha señalado, un total de 42.000 trabajadores del campo andaluz cumplen los requisitos que establece el decreto aprobado por el Gobierno para acogerse a la reducción de peonadas de 35 a 20 para el cobro del subsidio agrario.

El resto, según ha destacado, queda fuera "bien porque son mayores de 52 años y, por tanto, no necesitan contabilizar ninguna jornada para cobrar la renta agraria o bien porque se inscribieron en el censo agrario a partir del 1 de enero de 2012, fecha a partir de la cual la Seguridad Social obliga a justificar 30 peonadas en los doce meses anteriores para mantener la cartilla del campo en alta".

De esta manera, ha criticado que el Gobierno dijo que no se quedaría ningún trabajador de Andalucía o Extremadura sin la prestación o el subsidio agrario y "eso no es verdad". En este sentido, ha señalado que "no contempla todas las casuísticas ni todas las situaciones del sector agrario".

"Creemos que el Gobierno lo que ha hecho es dar solo un brochazo. La situación se queda sin regular dentro del sistema agrario y además solo afecta a Andalucía y Extremadura, en el resto de España no tienen ningún régimen especial", ha advertido.

Según ha detallado, en el primer semestre de 2017 se han perdido casi once millones de jornales en España, casi dos millones de ellos en Andalucía, en comparación con el mismo semestre de 2016.

Por su parte, el secretario del sector agrario y manipulado de UGT FICA, Emilio Terrón, ha detallado que los que se dieron de alta a partir del 1 de enero de 2012 necesitan 30 jornadas para inscribirse en el censo y justificar 30 peonadas en los doce meses anteriores para mantener la cartilla en alta, por tanto, "a este colectivo no se les aplica la bajada a 20 peonadas".

"En el momento en que no hagan 30, el sistema electrónico de la Seguridad Social les da de baja del censo agrario y uno de los requisitos para poder optar a estas prestaciones es estar inscrito en el censo agrario", ha explicado.

"El Gobierno ha querido poner un parche, hacerse la foto diciendo que habían bajado las peonadas en Andalucía y Extremadura pero la realidad es que muchos trabajadores se quedan fuera", ha reiterado Terrón.

"SITUACIÓN MUY MALA"

Jiménez ha insistido en que la situación del campo en Andalucía "es muy mala y los gobiernos deben poner en marcha un plan de choque que dignifique el sector: no se cumple el convenio colectivo, las jornadas son irregulares, la gente viven en la economía sumergida" y ha cifrado en un 30 por ciento la economía sumergida en el sector del campo. "Pedimos que se ponga en marcha una inspección de trabajo que corrija esto porque los índices no son aceptables", ha subrayado.

Además, el líder sindical ha hecho un llamamiento a la huelga convocada el 8 de marzo para que se secunde también en el campo. "Paros de dos horas por turnos para denunciar la situación, en el sector agrario es donde más se registra brecha salarial, hasta un 40 por ciento".

Por último, ha resaltado la alta siniestralidad que se vive en el sector agrario en Andalucía. "Los datos de 2017 son tremendamente negativos, el incremento en la siniestralidad en todo el sector es de un once por ciento y los accidentes mortales han pasado de 13 a 19. Hacemos un llamamiento a las autoridades, tanto a la Junta como a la Inspección de Trabajo para que hagan su trabajo y acabar con esta lacra", ha cerrado.