UGT-A no recibió denuncias de "irregularidades o ilegalidades" en la Faffe ni le constan casos de "enchufismo"

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT-A ha manifestado este viernes que no recibió denuncias sobre "irregularidades o ilegalidades" en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) ni le constan casos de "enchufismo".

Así se ha pronunciado la secretaria de Organización de UGT-A, María del Mar Serrano, durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la Faffe del Parlamento andaluz.

Ha manifestado que UGT-A no trasladó en ningún momento a esta comisión su interés por comparecer en la misma y ha aclarado que es a la federación de servicios públicos a la que compete todo lo que tiene que ver con el sector público, no a la dirección regional del sindicato. Serrano ha sustituido a la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, en la comparecencia en comisión, ya que ésta era la que estaba citada pero por "motivos de agenda" no ha podido acudir.

Serrano ha explicado que el sindicato sí tenía representación sindical en la Faffe porque el convenio colectivo que se firmó llevaba la firma de UGT-A, como ha ocurrido en otras muchas empresas.

Preguntada por la diputada del PSOE-A Noelia Ruiz sobre si UGT-A recibió "alguna denuncia de irregularidades o ilegalidades" en las actuaciones la Faffe, Serrano ha indicado que ella no tiene conocimiento de denuncias de ese tipo.

Por su parte, el diputado del PP-A Erik Domínguez la ha cuestionado sobre si el sindicato considera que los procesos selectivos del personal de Faffe eran garantista, a lo que la dirigente sindical ha respondido que no tiene "certeza ni constancia" de que hubiera trabajadores que entraran de una forma que no fueran los procedimientos y protocolos establecidos por la fundación y que estaban reflejados en el convenio colectivo.

"No somos la parte que decide cómo se entra o no se entra", según ha explicado Serrano, quien ha respondido a preguntas de prácticamente todos los grupos sobre la forma de entrar a trabajar en la Faffe y los supuestos casos de "enchufismo".

Ha mostrado su preocupación por que se pueda "estigmatizar" a los trabajadores con el tema del "enchufismo" y ha recalcado que UGT-A no participó ni negoció nunca los procesos de contratación porque la Faffe no era una fundación "tripartita". Ha expresado que entiende que en la parte laboral todo estaría "bien hecho", pero que desconoce los procedimientos que se establecieron.

Cuestionada sobre si el PSOE-A, en los casos de "enchufismo", hizo "uso de UGT", Serrano ha lamentado que se tienda a vincular el nombre de UGT al PSOE solo para las partes "negras", y ha indicado que si hubo o no "enchufismo" en la Faffe, será algo que los grupos tengan que "dirimir políticamente".

Respecto a los trabajadores de la extinta Faffe que quedaron subrogados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ha considerado que esos trabajadores "podrían estar mejor" en cuanto a sus condiciones laborales y ha demandado un único convenio colectivo en el citado organismo para todos los colectivos, puesto que en este momento existen varios y es necesario dar estabilidad a todos los trabajadores.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Teresa Pardo ha querido dejar claro que su formación nunca ha puesto en duda la labor de los trabajadores, y cosa distinta son las "irregularidades" que hubo en la Faffe porque dinero previsto para desempleados acabó en "comilonas o en clubes de alterne", al tiempo que han salido algunas noticias de "enchufados", que pesan mucho.

La parlamentaria de Adelante Andalucía María del Carmen Barranco ha indicado, en la misma línea, que los trabajadores no tienen "culpa alguna, al menos los que entraron de forma correcta, que son la amplia mayoría" y que hoy día trabajan en el SAE. Ha defendido que la Faffe tenía un sentido y si los recursos hubieran estado bien invertidos, hubiesen supuesto una ayuda para muchas personas.

Por su parte, la parlamentaria de Vox Ángela Mulas ha criticado que Carmen Castilla no haya acudido a la comisión de investigación para "no enfrentarse" a las preguntas de los diputados. Serrano le ha respondido que Castilla no ha podido asistir por "motivos de agenda" y que ella la ha sustituido porque es la que ostenta la "representación legal" de la que se habla en la citación formal de la Cámara.

Respecto al hecho de que Mulas haya denunciado que la Faffe era una "agencia de colocación en la que el carnet del PSOE aseguraba un buen sueldo por no hacer nada", la dirigente sindical le ha contestado que ella no tenía constancia de esa situación y que no iba a hacer ningún "juicio de valor" al respecto por cuanto el asunto está ahora siendo dirimido en los tribunales.

También ha mostrado su desconocimiento sobre "facturas de la Faffe endosadas al servicio de cátering de la caseta de UGT de la Feria de Sevilla", como le ha planteado Mulas.