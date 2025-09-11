UGT-A afirma que el Proyecto de Ley de Vivienda es "insuficiente" y urge medidas para garantizar viviendas "asequibles"

Archivo - Fachada de una vivienda, a 8 de abril de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Andalucía ha advertido que el inicio del trámite parlamentario del Proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, que se anunció el pasado martes, 9 de septiembre, en el Palacio de San Telmo, resulta "insuficiente" en varios aspectos "clave" y ha pedido a la Junta medidas para garantizar viviendas "asequibles" y consolidar así su función social.

Según ha informado UGT-A en una nota, ya el pasado 30 de junio, en el marco del dictamen del Consejo Económico y Social de Andalucía, el sindicato participó activamente con "numerosas aportaciones" y mostró, junto a CCOO Andalucía, su "desacuerdo" en cuestiones fundamentales. Ha destacado que Andalucía parte de una "auténtica emergencia habitacional".

Por ello, ha explicado que antes de la crisis inmobiliaria de 2008 se construían alrededor de 100.000 viviendas anuales, mientras que tras la crisis esta cifra cayó hasta las 12.000. Actualmente, el déficit se sitúa en torno a las 90.000 viviendas, aunque en el acto de presentación se llegó a reconocer que serían necesarias cerca de 150.000. Además, el sindicato ha señalado que el proyecto normativo que ahora inicia su tramitación se centra en "aumentar la oferta de vivienda mediante la simplificación de trámites y la generación de nuevo suelo edificable".

Para UGT-A, esta apuesta "encierra" dos riesgos importantes. Por un lado, ha advertido de que la liberalización del mercado puede derivar en una devaluación del control público de los proyectos y licencias, y por otro, la propuesta de aumentar un 20% la edificabilidad supone "renunciar a espacios verdes y a servicios básicos, lo que se traduce en más asfalto y menos árboles, un modelo que no queremos para nuestras ciudades".

Además, ha alertado que la filosofía de fondo de este planteamiento confía en que un incremento de la oferta supondrá una bajada de precios, cuando la experiencia en territorios como Madrid demuestra lo contrario. "El mercado inmobiliario no se autorregula y es imprescindible la intervención de los poderes públicos", ha criticado.

De este modo, UGT-A ha insistido en que "la clave no está en construir más, sino en garantizar vivienda asequible". Por ello, la organización sindical ha defendido la "necesidad" de "reforzar la construcción de vivienda pública y asequible, con facilidades reales de acceso para las familias trabajadoras, así como la apuesta por un parque público de vivienda de titularidad pública que no pueda ser descalificado". "Este parque debe servir tanto para dar soluciones habitacionales a quienes no pueden acceder al mercado privado como para actuar de contrapeso frente a la inflación de precios", ha añadido.

También ha reclamado que las viviendas de promoción pública mantengan un régimen de protección amplio en el tiempo, de al menos 30 años, y ha rechazado que se mantenga la posibilidad de descalificación a los siete años, lo que "devuelve viviendas financiadas con fondos públicos al mercado privado, alimentando de nuevo la especulación".

Del mismo modo, UGT-A ha lamentado que el proyecto no aborde un "endurecimiento" del régimen jurídico de los pisos turísticos, un elemento que, a su juicio, también impacta en la tensión del mercado de la vivienda. Para el sindicato, la solución al problema de la vivienda "no pasa únicamente por construir más, sino por garantizar que las viviendas sean accesibles, asequibles y cumplan su función social".

"El Parlamento de Andalucía tiene ahora la oportunidad de legislar con valentía y situar a las personas y su derecho a una vivienda digna en el centro de la política habitacional", ha concluido.