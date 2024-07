UGT alcanza un acuerdo para la firma del convenio colectivo de la empresa Cunext Copper en Córdoba

CÓRDOBA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de trabajadores de Cunext Copper, primera empresa en facturación y en exportaciones de la provincia de Córdoba y en cuyo comité tiene el sindicato UGT mayoría absoluta, ha aprobado este viernes el preacuerdo alcanzado por el comité de empresa y la dirección, por lo que se procederá en breves fechas a la firma del convenio colectivo, que tendrá una vigencia de dos años, a contar desde el pasado 1 de enero.

A este respecto y en una nota, el secretario provincial de UGT-FICA Córdoba, Pedro Téllez, ha explicado que "el preacuerdo tuvo el respaldo del 90% del total de la plantilla", lo que supone una satisfacción para UGT, ya que, "como sindicato mayoritario en la empresa", ha "llevado el peso de toda la negociación".

El nuevo convenio colectivo supondrá una subida salarial para los trabajadores de un 6% en estos dos años, repartidos en un 3% para 2024, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero, y un 3% para 2025.

Téllez ha destacado también "unas mejoras muy significativas e importantes para los trabajadores con menos antigüedad en la empresa y con las nuevas incorporaciones", ya que, de forma adicional a la subida general, "también se mejora en un 3% el precio de la hora del plus de nocturnidad, además de contar con dos pluses de nueva creación, como son el plus de jubilación y el plus de turnicidad". Igualmente, el nuevo convenio introduce una mejoría en los artículos correspondientes a las mejoras sociales de ayuda escolar y horas de formación.

Ante ello, el presidente del comité de empresa de Cunext Copper, Rafael Amaro (UGT), ha expresado su satisfacción por la firma de este convenio, que ha calificado como "un convenio de futuro, con unas grandes mejoras para el personal con poca antigüedad y para las nuevas incorporaciones", ha resaltado "la buena disposición de las dos partes negociadoras", a la vez que ha agradecido el apoyo de los trabajadores en la asamblea.