La Junta clausura en Guadalcázar (Córdoba) ocho proyectos de Empleo y Formación que han beneficiado a 120 desempleados

Foto de familia del acto de clausura en Guadalcázar de ocho proyectos de Empleo y Formación que han beneficiado a 120 desempleados. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GUADALCÁZAR (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Dolores Gálvez, ha participado este martes en Guadalcázar (Córdoba) en el acto de clausura de los ocho proyectos del programa de Empleo y Formación desarrollados por la Mancomunidad de Municipios de la Vega del Guadalquivir, una iniciativa que durante el último año ha permitido que 120 personas desempleadas se formen mientras trabajaban en distintos proyectos de interés para sus municipios.

La responsable territorial ha recordado que "hace ahora un año estuvimos aquí poniendo en marcha estas ocho iniciativas que hoy clausuramos", y ha destacado que durante estos doce meses los participantes han podido formarse y trabajar simultáneamente en ámbitos como la construcción, la limpieza o la atención sociosanitaria.

Los beneficiarios de estos programas han sido jóvenes menores de 30 años y personas mayores de 52, colectivos que presentan mayores dificultades de acceso al mercado laboral. En este sentido, Gálvez ha subrayado que "durante este tiempo, no solo han mejorado su formación, sino que han adquirido una experiencia profesional que, en muchos casos, ha sido la primera, además de percibir desde el primer día un sueldo establecido por convenio y nunca por debajo del salario mínimo interprofesional".

También ha destacado que las especialidades formativas elegidas responden a sectores con demanda de personal cualificado, por lo que confía en que esta experiencia contribuya a mejorar las oportunidades laborales de los participantes. "Creemos que estas iniciativas van a ayudarles a encontrar empleo", ha afirmado.

La delegada ha resaltado, igualmente, el compromiso de la Mancomunidad de la Vega del Guadalquivir con este tipo de programas, recordando que ha participado en todas las convocatorias de esta iniciativa. En este sentido, ha anunciado que en la última convocatoria, cerrada el pasado mes de diciembre, la entidad ha vuelto a obtener cuatro nuevos proyectos de Empleo y Formación, con una financiación cercana al millón y medio de euros, cuyos fondos ya han sido transferidos para su desarrollo.

"Esto demuestra el interés de la mancomunidad y de los ayuntamientos que la integran por ofrecer a las personas desempleadas alternativas reales para mejorar su empleabilidad", ha señalado.

Para el desarrollo de los ocho proyectos que han finalizado este martes, la Junta de Andalucía ha destinado una subvención superior a los 3,2 millones de euros. Además, la Consejería de Empleo adelanta el 100% del coste de las iniciativas, lo que permite a las entidades locales ponerlas en marcha sin tener que comprometer recursos propios ni adelantar fondos.

Al finalizar el programa, los alumnos trabajadores obtienen un certificado profesional, una titulación con validez en todo el territorio nacional y también a nivel europeo. Durante su formación, además, han participado en actuaciones de utilidad pública o de interés general y social que han repercutido directamente en los municipios de la mancomunidad.

Gálvez ha querido agradecer a la Vega del Guadalquivir su implicación en estas políticas activas de empleo y ha subrayado la importancia de la colaboración institucional. "Desde la Junta de Andalucía tenemos clara la importancia de trabajar mano a mano con ayuntamientos y mancomunidades, porque son los mejores aliados en el territorio para desarrollar políticas activas de empleo como las que hoy clausuramos", ha afirmado.

Finalmente, la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha señalado que iniciativas como esta tienen como objetivo "mejorar las oportunidades laborales de la ciudadanía y contribuir al desarrollo económico de nuestros pueblos".