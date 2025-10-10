UGT alega que el crecimiento en creación de empresas en Andalucía es "razón de más" para mejorar condiciones laborales

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de sociedades mercantiles creadas en Andalucía durante el pasado mes de agosto se situó en 1.188, lo que supone un incremento interanual del 18,21%, muy por encima de la media nacional (+3,37%). Con este dato, Andalucía se convierte en la tercera comunidad autónoma con mayor número de empresas constituidas, solo por detrás de Cataluña (1.486) y Madrid (1.467).

Respecto a ello, el sindicato UGT Andalucía, han valorado "positivamente" estos datos, ya que "muestran que la economía andaluza mantiene una capacidad emprendedora y de inversión sólida, incluso en un mes tradicionalmente poco favorable para la creación de empresas. Este mejor agosto desde 2008 demuestra además que la subida del Salario Mínimo Interprofesional no supone un freno para la inversión ni para la generación de empleo".

Sin embargo, han recordado que más del 90% del tejido empresarial andaluz está formado por pymes y microempresas, con estructuras productivas pequeñas, menor inversión, baja estabilidad laboral y, en muchos casos, condiciones de trabajo precarias. "Esta realidad plantea un reto para la acción sindical y la negociación colectiva, pues en estas empresas la representación de las personas trabajadoras es escasa o inexistente", han explicado.

Por ello, desde UGT Andalucía han reclamado "reforzar la Inspección de Trabajo, impulsar la figura del Delegado o Delegada Territorial y/o Sectorial de Prevención de Riesgos Laborales y extender la negociación colectiva sectorial como herramientas esenciales para garantizar los derechos laborales y mejorar la calidad del empleo en nuestra comunidad".

En definitiva, aseguran que "Andalucía necesita avanzar hacia una mayor industrialización y hacia un modelo productivo que genere empresas más sólidas, sostenibles y con mayor valor añadido social y laboral. La creación de más empresas debe ir acompañada de mejores condiciones de trabajo y una economía más justa e inclusiva para la población trabajadora andaluza".