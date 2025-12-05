UGT alerta a Airbus de presuntas "irregularidades" en los controles de calidad de su proveedor Sofitec

Archivo - UGT Sevilla reclama a Airbus que interceda en el conflicto de Sofitec. Imagen de archivo. - UGT - Archivo

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT-FICA Sevilla ha comunicado a Airbus que Sofitec, proveedor del que procede el fuselaje defectuoso de los A320, habría incurrido en presuntas "irregularidades en los procesos de control de calidad" y en "sus procesos productivos".

Fuentes del sindicato han señalado a Europa Press que ex trabajadores de la empresa aseguran la existencia de presuntos "fallos en el uso de pinturas y en la fabricación de piezas de fibra de carbono", además de la presunta "falsificación" de fechas en algunos procesos de producción. No obstante, han precisado que "no lo hemos podido comprobar personalmente; son las afirmaciones de los ex trabajadores" de la compañía.

Además, la organización sindical comunicó el pasado jueves que los delegados de Sofitec llevaban más de un año advirtiendo sobre posibles deficiencias en los procesos productivos, así como sobre presuntos incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales y condiciones de trabajo, "que impedían garantizar un control y una trazabilidad adecuados de componentes aeronáuticos críticos".

Así, indicó que todas estas alertas fueron trasladadas a la dirección de la empresa, a Airbus y a los organismos oficiales competentes. El sindicato subrayó que la crisis actual no responde a un incidente aislado, sino que es consecuencia "de un deterioro progresivo de la organización interna de Sofitec". Por ello, para la organización, la confirmación de que los fallos detectados en los A320 se originaron en paneles fabricados por Sofitec demuestra "la veracidad y el fundamento de las denuncias planteadas por la plantilla".

En respuesta, Airbus señaló que tuvieron un hallazgo "inicial y aislado" durante el verano, e "inmediatamente se lanzó un análisis que gradualmente condujo a la identificación de más áreas impactadas".

Los primeros resultados y conclusiones, afirmaba la compañía, han llegado "recientemente" y "de inmediato se ha comenzado a trabajar con los clientes tan pronto como se tuvo confirmación de un problema de calidad". "No comprometemos ni la calidad ni la seguridad", ha afirmado la aeronáutica.

Airbus confirmó que había identificado un problema de calidad en un proveedor que afecta a un "número limitado" de paneles metálicos del A320, y señaló que, "como siempre hace cuando se entrenta a problemas de calidad en su cadena de suministro", está adoptando un "enfoque conservador" y está inspeccionando todas las aeronaves que podrían verse afectadas, "sabiendo que solo una parte de ellas necesitará que se tomen medidas adicionales".

Por ello "se ha identificado y contenido el origen del problema, y todos los paneles de nueva producción cumplen los requisitos". Además, la compañía aseguró que "Airbus es responsable, independientemente de quién sea el proveedor" ya que "se trata de una fuente dual, con un proveedor externo y uno interno. La no conformidad se originó en el proveedor externo".