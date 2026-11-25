Archivo - Concentración de profesionales del centro de salud Motril Centro contra la agresiones a sanitarios. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El área de salud, servicios sociosanitarios y dependencia de UGT-A ha alertado este miércoles con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres que la violencia en los centros sanitarios "también tiene una dimensión de género". Así, y usando los datos oficiales de 2025, de las 1.976 agresiones a profesionales del SAS, un total de 1.463 tuvieron como víctimas a mujeres y 513, a hombres. Es decir, las mujeres concentraron el 74,04% del total de las agresiones, frente al 25,96% de los hombres.

En una nota, UGT-A ha aclarado que las mujeres representan aproximadamente el 72,3% de la plantilla del SAS, mientras que los hombres constituyen el 27,7%. "Al poner en relación las agresiones con la composición de la plantilla, comprobamos que la incidencia también es superior entre las trabajadoras Así, el índice de concentración de agresiones estimado se sitúa en el 1,57% entre las mujeres y en el 1,44 % entre los hombres, lo que supone una incidencia proporcional aproximadamente un 9,3 % superior para las trabajadoras".

Esta diferencia evidencia, a juicio de UGT, que "las mujeres soportan una mayor carga de violencia en el desempeño de su actividad profesional; una realidad que no puede normalizarse, minimizarse ni quedar relegada a una cuestión de seguridad laboral desvinculada de las políticas de Igualdad". Desde UGT consideran que la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres debe abordarse también desde el ámbito laboral.

Por eso, incide en que "no basta con condenar las agresiones: hay que prevenirlas y actuar frente a ellas" y exige a la Administración sanitaria reforzar las plantillas; implantar medidas preventivas eficaces, adaptadas a los riesgos de cada centro y puesto de trabajo; garantizar la protección, la asistencia (incluida la psicológica) y asesoramiento jurídico a todas las víctimas; mejorar los protocolos de actuación y asegurar el seguimiento de cada agresión y garantizar que ninguna trabajadora tenga que asumir como parte de su trabajo situaciones de violencia, intimidación o amenazas.