UGT Andalucía exige "acabar con las desigualdades territoriales" y garantizar el "cumplimiento" del derecho al aborto

El 28 de septiembre de 2026 se celebra el Día de Acción global por el acceso al aborto legal y seguro. - UGT ANDALUCIA

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha alertado este lunes de que "Andalucía se encuentra a la cola de España en la prestación pública de la interrupción voluntaria del embarazo" por lo que ha reclamado "acabar con las desigualdades territoriales para garantizar que todas las mujeres puedan ejercer este derecho en condiciones de igualdad".

Con motivo de este 28 de septiembre, Día de acción global por el aborto legal, seguro y accesible, UGT Andalucía ha pedido en una nota el "cumplimiento efectivo" del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y ha exigido que esta prestación se garantice de manera normalizada y generalizada dentro de la sanidad pública andaluza.

Para el sindicato, el reconocimiento legal de este derecho resulta "insuficiente" si las mujeres encuentran "obstáculos para ejercerlo" dependiendo del lugar en el que residan. Por ello, UGT Andalucía ha reclamado un "acceso equitativo en todo el territorio" y que la sanidad pública cuente con los medios y recursos necesarios para garantizar la prestación.

Los últimos datos oficiales ponen de manifiesto la "enorme brecha existente" entre comunidades autónomas. El informe del Ministerio de Sanidad 'Situación del aborto en la sanidad pública. Evolución y medidas para la accesibilidad', publicado en octubre de 2025 y referido a los datos de 2024, señala que mientras Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra realizan más del 75% de las IVE en centros públicos, en once comunidades y ciudades autónomas ese porcentaje no alcanza el 10%.

Andalucía se encuentra en el "extremo de esta desigualdad": Sólo el 0,03% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizó en centros públicos y el 99,97% en centros privados, según los datos recogidos por UGT Andalucía. "Una situación que evidencia --ha remarcado-- que la prestación de la IVE continúa prácticamente fuera de la red sanitaria pública andaluza".

La tasa de IVE en Andalucía se situó en 12,67 interrupciones por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, "ligeramente por encima de la media nacional", establecida en 12,36. Para UGT Andalucía, el problema no reside, por tanto, en la existencia del derecho, sino en las condiciones en las que las mujeres andaluzas pueden ejercerlo y en la práctica ausencia de esta prestación dentro de la red pública.

A las diferencias entre comunidades se suman "importantes desigualdades territoriales dentro de la propia Andalucía". La concentración de la prestación en centros privados obliga a recurrir sistemáticamente a derivaciones y, en determinados territorios, puede implicar desplazamientos para las mujeres que necesitan ejercer este derecho.