UGT Andalucía muestra su apoyo a Manu Sánchez y condena las amenazas de muerte recibidas

Archivo - Imagen de archivo de Manu Sánchez en la presentación de su nuevo programa en TVE: 'El perro andaluz by Manu Sánchez'. - RTVE - Archivo

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de UGT Andalucía, formado por el secretario General de UGT Andalucía y su Ejecutiva, así como los secretarios Generales de las tres federaciones (SP, FICA y FeSMC) y de las ocho uniones provinciales, ha considerado "inadmisible" que en un Estado social y democrático de derecho se pretenda "coartar", mediante la violencia verbal y el "terror" psicológico, la libertad de expresión, el humor "satírico" y el ejercicio de un periodismo "libre". De ahí que haya trasladado a Manu Sánchez "el afecto, calor y respaldo de las personas de UGT Andalucía".

Según ha informado UGT Andalucía en una nota, "estas prácticas no tienen cabida en una España democrática" y ha instado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Fiscalía a investigar de forma "prioritaria" la autoría de las "graves" amenazas de muerte a Manu Sánchez.

En esta línea, para UGT es "urgente" que caiga todo el peso de la ley sobre quienes utilizan el anonimato para "amedrentar a los profesionales de la comunicación". Desde un andalucismo progresista, con identidad de clase, "queremos poner en valor la gran labor que realiza el presentador en el prime time de la televisión pública estatal, con su inteligencia y buen hacer, reconocido, además por la audiencia", han expuesto.

Para el sindicato, "el programa 'El Perro Andaluz' supone un soplo de aire fresco y una defensa impecable de los verdaderos valores democráticos, desde una perspectiva andaluza, tantas veces vetada y minusvalorada". Frente a una visión "caduca, sumisa o folclórica" de la comunidad, el programa "dignifica el habla andaluza, reivindica la memoria histórica de los represaliados y pone en el centro de la escena la dignidad de la clase trabajadora, los valores sociales, la sanidad pública y los servicios públicos, así como la riqueza de la diversidad cultural de España".

Además, "lo hace en un programa basado en el entretenimiento, el humor inteligente, con sátira e ironía, que levanta las risas y los sentimientos del público", ha asegurado. Pero, "el fascismo no callará la voz de una Andalucía progresista, diversa y valiente a la que, inteligentemente, RTVE ha dado la oportunidad de expresarse con dignidad, ante los españoles, a través de la genialidad de Manu Sánchez.