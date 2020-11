UGT-A anuncia la convocatoria de huelga indefinida todos los miércoles en Veiasa a partir del 9 de diciembre

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha anunciado este miércoles la convocatoria de una huelga general todos los miércoles a partir del 9 de diciembre y de manera indefinida en la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), que gestiona las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

"En el Sercla previo a la huelga esperemos que la empresa ceda y solucione los problemas de los trabajadores y que no perjudique a los usuarios", ha afirmado este miércoles en rueda de prensa el secretario general de UGT-FICA Andalucía, Manuel Jiménez, quien ha comparecido junto al coordinador regional del sindicato en las estaciones de ITV (VEIASA), Romualdo Barcala.

El responsable regional de UGT FICA ha sostenido, según ha informado UGT por medio de una nota, que "llevamos dos años sin que el IV Convenio Colectivo se firme, tenemos congelado el contrato relevo, falta personal técnico en las ITVs por lo que no se está prestando el servicio que nos obliga la ley, no se ha hecho el concurso de traslados, no hay consolidación de plazas estructurales con trabajadores eventuales existentes en las bolsas, por todo ello nos vemos obligados a tomar la decisión".

"Llevamos ya varios meses tratando de normalizar la situación en esta empresa, una empresa que desde que hubo el cambio de Gobierno lo único que ha hecho es perjudicar a los usuarios y a los trabajadores que componen Veiasa, ya que no están cumpliendo ni con las obligaciones que le marca la ley ni con las obligaciones de una empresa que ha ido creciendo en su número de estaciones y en su número de líneas y que está causando un estrés en sus empleados y una pérdida de calidad en el servicio", ha dicho Manuel Jiménez.

"Después de varios contactos con la Consejería de Economía, tras haber asumido las competencias de empresa, hemos considerado darles un tiempo hasta que aterrizaran pero nos hemos encontrado una situación peor que la que veníamos arrastrando", ha explicado el responsable regional de UGT FICA.

"Llevamos ya muchos meses reclamando a la Administración que nos conteste a la firma del IV Convenio Colectivo de la empresa que ya hace 18 meses que zanjamos las negociaciones del mismo y estamos esperando a la firma y la Consejería no da soluciones a esta situación insostenible", ha argumentado Manuel Jiménez.

"Para extender su red de atención a los usuarios hay un déficit de 450 trabajadores estructurales que necesitaría la empresa para ofrecer un servicio de calidad y descargar a la plantilla actual de la carga de trabaja excesiva que tiene", ha sostenido Jiménez.

El secretario general de UGT-FICA Andalucía ha exigido que "se haga una oferta pública de empleo, donde tengan prevalencia los trabajadores y trabajadoras que llevan muchos años en el empresa, sería una incongruencia que después de haberlos formado no tuvieran la primera oportunidad de acceso a estas plazas".

"Desde UGT siempre hemos pretendido que el diálogo prevalezca en las relaciones laborales, pero nos hemos encontrado con una dirección y una Consejería intransigente, ya es un clamor que ha hecho decir que hasta aquí llegamos", ha proseguido argumentando el secretario general de UGT-FICA Andalucía, Manuel Jiménez.

ESTACIONES CON MENOS DE LA MITAD DE LA PLANTILLA

Romualdo Barcala ha señalado que "no solo estamos reivindicando los derechos de los trabajadores de Veiasa, sino también el derecho del usuario andaluz a tener una buena gestión. El deterioro de la empresa pasa por la falta de personal, que la administración pública no autoriza, aunque esté la partida presupuestaria aprobada".

El coordinador regional del sindicato en las estaciones de ITV ha indicado el ejemplo de "estaciones que trabajan con menos del 50% de la plantilla. Por ejemplo, en Morón hay una estación de 3 líneas con 8 trabajadores, eso hace que la lista de espera supere los dos meses de media en todas las estaciones de ITV de Andalucía".

"Esta huelga se convoca por la firma del convenio colectivo, no pedimos ni un solo euro más de masa salarial, sino asegurarnos nuestras condiciones, la contratación es insuficiente, plazas estructurales que se deben cubrir haciendo fijas, hay trabajadores en Veiasa que llevan siendo eventuales 9 años", ha indicado Barcala.

"La huelga es también por la carga de trabajo que hay, con un retraso que había ya antes del Covid, en vez de contratar a gente se sube las cargas de trabajo", ha dicho el coordinador regional de UGT en Veiasa.

"Las prejubilaciones con contrato relevo no se están tramitando, hay falta de personal técnico, los jefes de estación sufren una sobrecarga laboral excesiva, llevamos ya un año sin concurso de traslado y no se realizan las promociones para ascensos a puestos o niveles superiores desde hace varios años, conforme a los establecido en el convenio. Es muy fuerte que esto suceda en la única empresa pública que es rentable para la Junta de Andalucía. No vamos a consentir que se desprestigie nuestra empresa para hacer lo que quieran con ella", ha esgrimido.

Manuel Jiménez ha alertado de que "llevamos muchos meses exigiendo soluciones, esto obedece a una estrategia para ir deteriorándola, para que los usuarios se quejen y tener la excusa de privatizarla. En ese caso el precio de las inspecciones se incrementaría y se lo repartirán entre los cuatro amiguetes, UGT no va a ser cómplice de esta estrategia que se va fraguando con la Junta de Andalucía".