SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha avisado este jueves de que las medidas recogidas en el acuerdo de Gobierno PP-Vox "debilitan el principio de quien contamina paga, reduce los ingresos públicos y pone en riesgo la salud, el empleo y la modernización del tejido productivo andaluz". Por eso, ha reconocido su "preocupación" ante los "anuncios de supresión de los impuestos ambientales amparados en el acuerdo de Gobierno alcanzado entre PP y Vox".

"La contaminación se seguirá pagando, bien a través de un mayor gasto sanitario, de la inversión pública necesaria para reparar los daños ambientales, de la pérdida de recursos naturales o del deterioro de nuestra calidad de vida. La cuestión es si esos costes los asumen quienes los generan o si terminan recayendo sobre el conjunto de la sociedad andaluza".

"La eliminación de los tributos sobre las bolsas de plástico, las emisiones de gases y los vertidos a las aguas litorales supone, a nuestro juicio, un importante retroceso en materia de justicia fiscal, protección medioambiental y responsabilidad social empresarial", ha apuntado la central sindical en una nota de prensa.

El sindicato ha recordado que estos tributos 'verdes' cumplen una doble función. Por un lado, "desincentivar" las actividades contaminantes y, por otro, hacer que quienes generan daños ambientales contribuyan económicamente a su prevención y reparación. Eliminar los impuestos ambientales no elimina los costes de la contaminación, sino que cambia quién los paga.

Desde el punto de vista fiscal, UGT Andalucía exige a la Junta que haga público el impacto recaudatorio de estas medidas, identifique a sus principales beneficiarios y explique de dónde van a salir los recursos necesarios para compensar la pérdida de ingresos públicos. "Resulta contradictorio que, mientras Andalucía reclama una financiación autonómica suficiente para atender las necesidades de su población, su Gobierno renuncie a instrumentos propios de recaudación sin cuantificar su impacto ni determinar cómo se compensará esa merma de recursos".

Además, desde UGT Andalucía ha advertido de que "la supresión indiscriminada de la fiscalidad ambiental puede desincentivar la inversión en tecnologías limpias, retrasar la modernización de nuestro tejido productivo y generar situaciones de competencia desleal respecto de aquellas empresas que sí están realizando importantes esfuerzos para mejorar su sostenibilidad ambiental".