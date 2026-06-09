UGT califica de "nefasto y caótico" el balance de tres años de gestión de recursos humanos en el Ayuntamiento de Sevilla

Archivo - Imagen de archivo de participantes en la acampada convocada por el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sevilla en protesta contra la privatización del servicio. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Sevilla ha calificado como "caótico, nefasto y triunfalista" el balance realizado este pasado lunes, 8 de junio, por el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, al cumplir tres años de mandato.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, la realidad de la gestión municipal "dista mucho de la idílica estampa dibujada por el regidor", de manera que ha destacado que la política de personal y de recursos humanos ha sido "la gran olvidada" de este Gobierno, lo que, a su juicio, "ha sumido a la mayor parte de los servicios municipales en un auténtico caos".

De esta manera, UGT ha afirmado que los responsable directos de esta gestión son el delegado de Recursos Humanos, Ignacio Manuel Flores, y el alcalde, por mantenerlo en su puesto, en lo que el sindicato ha lamentado como una "absoluta falta de implicación y liderazgo" del responsable del ramo, quien prácticamente no ha hecho acto de presencia en ninguna de las mesas de negociación clave durante el mandato.

Asimismo, han afeado a Flores, quien según han defendido, ha optado por "ignorar de forma sistemática" a las Mesas de Negociación y "bloquear cualquier vía de diálogo para mejorar las condiciones laborales de la plantilla municipal" y acudiendo con urgencia únicamente "cuando existe algún tema que pueda implicar medidas de presión por la Policía Local, o por los Bomberos".

En este sentido, la secretaria general de la sección sindical en el Ayuntamiento, Elisa Fernández ha calificado estos tres años en materia de Recursos Humanos como "absolutamente nefastos y perdidos", lo que justifican en base a que "únicamente se da prioridad a la celebración de procesos selectivos de Policías y Técnicos de Administración General", estando gran número de procesos y puestos "en peligro de caducidad".

VACANTES RECONOCIDAS

Por ello, han alertado de que esta dejadez municipal sitúa a las convocatorias en un "riesgo serio de anulación", lo que supondría un "gravísimo perjuicio" que podría incluso "extenderse a 2027", fecha en la que "podrían caducar" otras 117 plazas si no se inician de manera inmediata.

UGT ha señalado que existen 1.300 vacantes "reconocidas" por el propio Gobierno municipal, que hacen "materialmente imposible" ofrecer un servicio "digno y de calidad a la ciudadanía", ya que muchos servicios se encuentran "asfixiados", como los Servicios Sociales, Cementerio Municipal o Zoosanitario o Itas entre otros, a los que se les "está desmantelando poco a poco", como al Servicio de Salud, y a otros directamente "se les ha privatizado" como al Servicio de Limpieza de Colegios, según han sostenido.

En esta línea, han expresado su descontento sobre esta supuesta "falta de inversión y de impulso", que hace que el esfuerzo de los trabajadores de Recursos Humanos "quede ensombrecido". "No se puede sacar pecho de una gestión de espaldas a la plantilla y que mantiene los servicios públicos bajo mínimos, ha sostenido Fernández.