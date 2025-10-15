UGT y CCOO en Andalucía reclaman "un reparto socialmente justo de la riqueza" ante el aumento del IPC

Archivo - Puestos de alimentos en el Mercado de la Encarnación. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO en Andalucía han llamado este miércoles la atención sobre el aumento interanual de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, por lo que reclaman "un reparto socialmente justo de la riqueza".

En un comunicado, el sindicato UGT-A ha reclamado este miércoles un "reparto socialmente más justo de la riqueza" ante la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, que ha alcanzado más de seis puntos en los últimos cinco años. "Entre 2020 y la actualidad, el incremento acumulado de los precios ha sido de un 22%, mientras que el incremento salarial pactado en los convenios ni tan siquiera ha alcanzado el 16%", ha asegurado.

En un comunicado para analizar los datos publicados este miércoles del IPC en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el sindicato ha señalado que, "aunque los precios vuelven a darnos un respiro con respecto al nivel general alcanzado el mes pasado, no podemos pasar por alto el nuevo repunte de la tasa interanual que, ahora, supera incluso la barrera del 3%".

"Si observamos lo acontecido a lo largo de los últimos cinco años, podemos comprobar cómo entre 2020 y la actualidad, el incremento acumulado de los precios ha sido de un 22% (21,73%), por lo que la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras se situaría por encima de los seis puntos", ha insistido.

UGT Andalucía ha "apostado porque este periodo de crecimiento económico camine en paralelo de incrementos salariales justos y la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, como paso intermedio hacia las 35 horas".

La organización sindical ha aprovechado este informe sobre inflación, "un elemento fundamental a la hora de calcular nuestro poder adquisitivo, para exigir un reparto socialmente más justo de la riqueza que se viene generando en nuestra tierra".

Por su parte, el sindicato CCOO de Andalucía ha saludado la moderación de los precios en el mes de septiembre, que han bajo en un 0,2%. "Siempre es una buena noticia que esto ocurra, pero hay que aclarar que cuando suben los precios en España en Andalucía lo hace mucho más y cuando bajan en España en Andalucía esa bajada es menos acuciada", ha apuntado en un comunicado el secretario de Condiciones de Trabajo de CCOO de Andalucía, José Antonio Frejo.

No obstante, el dirigente ha explicado que "más allá del dato es importante tener en cuenta que mientras los márgenes de beneficios empresariales están en récord históricos, al igual que la productividad de los trabajadores andaluces, la incidencia de esos márgenes sobre los precios, y sobre todo sobre los salarios, sigue siendo realmente marginal".

Una situación que ha llevado a CCOO ha volver a exigir al Gobierno andaluz "una política realmente eficaz en relación a la vivienda y a la moderación de sus precios", y al empresariado andaluz "una mayor corresponsabilidad para que el trasvase de las rentas del capital a las rentas del trabajo implique un reparto más justo de la riqueza".